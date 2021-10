Cena romantica: gli errori di stile più comuni sono quelli che non ti aspetti! Perché anche a cena fuori, soprattutto se un primo appuntamento, esistono delle piccole regole da rispettare, che ti aiuteranno a creare outfit trendy ad hoc per te!

I primi appuntamenti: Che ansia! Ore e ore a riflettere sull’outfit giusto, sulla cosa più intelligente da dire o da fare. E poi? Vi sedete a tavola e….non scatta la scintilla! Vi chiedete il perché, pensate e ripensate, ma molto spesso la risposta non c’è. Almeno potete dire di aver sfoggiato un outfit da urlo! Si, un urlo di paura! Perché gli outfit da cena fuori, soprattutto quelle romantiche, li abbiamo sbagliati almeno una volta nella vita, commettendo errori di cui ci siamo accorte solo quando era troppo tardi! Leggiamo insieme su questa guida di stile quali sono gli errori di stile da non commettere assolutamente per una cena romantica!

Aderente? Troppo provocante. Tuta da ginnastica? Proprio no! Creare l’outfit giusto per una cena romantica non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché bisogna tenere a mente tantissimi dettagli. Proprio per questo motivo gli outfit da cena fuori sono sempre quelli con più errori stilistici!

Fortunatamente voi avete noi di CheDonna, che vi spieghiamo con questa guida di stile quali sono gli errori più comuni da non commettere e come creare un perfetto outfit per una cena romantica! Siete pronte? Via al look!

Per una cena romantica gli errori di stile da non commettere sono 2: troppo o troppo poco!

Conoscevate questi errori di stile? Sono sicura che almeno uno lo abbiamo commesso tutte!

Iniziamo subito con elencare gli errori di stile più comuni da non fare assolutamente per un outfit perfetto da cena romantica:

maglie troppo larghe : quando si sta a tavola passiamo la maggior parte del tempo sedute, e chiaramente la parte più esposta del nostro corpo sarà quella superiore, quindi volto, collo e busto. Se optiamo per una maglia troppo larga staremo scomode e soprattutto il nostro corpo non verrebbe valorizzato ma solo coperto e infagottato. Optate per una giacca e un sotto giacca scollato! È sempre un’ottima scelta!

: quando si sta a tavola passiamo la maggior parte del tempo sedute, e chiaramente la parte più esposta del nostro corpo sarà quella superiore, quindi volto, collo e busto. Se optiamo per una maglia troppo larga staremo scomode e soprattutto il nostro corpo non verrebbe valorizzato ma solo coperto e infagottato. Optate per una giacca e un sotto giacca scollato! È sempre un’ottima scelta! colori sgargianti: anche qui, il volto è la parte più visibile quando si sta seduti a tavola. Per questo motivo bisogna puntare sul volto e non far distogliere l’attenzione dal vostro volto all’altro commensale. Evitate maglie di colori sgargianti! Optate per le tinte unite e soprattutto colori neutri, come il beige o il nero!

anche qui, il volto è la parte più visibile quando si sta seduti a tavola. Per questo motivo bisogna puntare sul volto e non far distogliere l’attenzione dal vostro volto all’altro commensale. Evitate maglie di colori sgargianti! Optate per le tinte unite e soprattutto colori neutri, come il beige o il nero! troppo o troppo poco: è il primo appuntamento, e volete che il vostro outfit rispecchi a pieno la vostra personalità. Ma se cercate di creare un outfit in cui poter inserire tutti gli elementi che vi piacciono in fatto di moda vi sbagliate di grosso! Optate sempre per scelte semplici! Mai scollature troppo profonde, almeno ad un primo appuntamento, e mai maglie troppo arzigogolate! Al contrario non basta presentarsi con una semplice t-shirt! Se il vostro sotto giacca è molto semplice accessoriate con un punto luce o un orecchino!

è il primo appuntamento, e volete che il vostro outfit rispecchi a pieno la vostra personalità. Ma se cercate di creare un outfit in cui poter inserire tutti gli elementi che vi piacciono in fatto di moda vi sbagliate di grosso! Optate sempre per scelte semplici! Mai scollature troppo profonde, almeno ad un primo appuntamento, e mai maglie troppo arzigogolate! Al contrario non basta presentarsi con una semplice t-shirt! Se il vostro sotto giacca è molto semplice accessoriate con un punto luce o un orecchino! puntate tutto sulla maglia: quante volte siamo uscite di casa con l’outfit perfetto, ci siamo sedute a tavola al ristorante e ci siamo rese conto che nessuno aveva fatto caso al nostro outfit perché il pezzo forte era la gonna? Ecco: questo è proprio l’errore numero 1 che si commette! Purtroppo per un perfetto outfit da cena romantica bisogna prediligere la parte superiore dell’outfit, da chiudere sempre con un jeans dritto o un pantalone nero classico. Non sbaglierete di sicuro!

quante volte siamo uscite di casa con l’outfit perfetto, ci siamo sedute a tavola al ristorante e ci siamo rese conto che nessuno aveva fatto caso al nostro outfit perché il pezzo forte era la gonna? Ecco: questo è proprio l’errore numero 1 che si commette! Purtroppo per un perfetto outfit da cena romantica bisogna prediligere la parte superiore dell’outfit, da chiudere sempre con un jeans dritto o un pantalone nero classico. Non sbaglierete di sicuro! trucco e parrucco: per un total outfit è sempre importante pensare al trucco e parrucco. Mai i capelli fuori posto e mai rossetti colorati! Una delle cose più brutte è vedere l’altro commensale fissarci per qualcosa, ma non riusciamo a capire cosa! Il rossetto bisogna sempre sceglierlo nelle colorazioni nude, perché se si dovesse rovinare durante il pasto non si vedrebbe. I capelli invece se non avete tempo per fare una messa in piega fate una bella coda tirata o uno chignon più classico.Sarete perfette per la vostra cena fuori in 5 minuti!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sugli errori più comuni da non commettere assolutamente in un outfit da cena romantica!

Adesso cosa fare? Non avrete rivali: create il vostro outfit e andate al vostro primo appuntamento super cariche! Sarete magnifiche!