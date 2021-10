Una Vita, anticipazioni choc: fan gelati, addio per sempre ad Acacias

By

Anticipazioni Una Vita: la fine è vicina! Cambia la programmazione di Canale 5 e la soap spagnola riceve una battuta d’arresto.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Canale 5 sospende la messa in onda. Ecco perché

Nuove anticipazioni di Una Vita. Un imprevisto arriva per la soap spagnola. Cambia la programmazione Canale 5 nel 2022 e Una Vita verrà cancellata dal palinsesto.

Si tratta di uno shock per i fan italiani della soap spagnola “Una Vita”. Le novità riguardanti il palinsesto di Canale 5 dei prossimi mesi, rivelano che ci saranno un po’ di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la fascia del daytime pomeridiano. A farne le spese, infatti, saranno gli spettatori della soap Una vita, che presto dovranno dire addio per sempre alle avventure degli abitanti di Acacias 38.

La soap opera Una Vita, infatti, dopo annate di grande successo in Spagna e anche in Italia, chiuderà definitivamente i battenti.

Una scelta fatta dai produttori della serie ambientata ad Acacias, dopo il costante calo di ascolti registrato dalla soap nel corso di questi anni, al punto da portarli a mettere la parola fine a questo progetto. E così, mentre in Spagna la soap non va più in onda da diversi mesi, in Italia l’ultima stagione di sempre di Una Vita sarà trasmessa entro il 2022.

Le anticipazioni riguardanti la messa in onda della soap opera iberica, rivelano che gli ultimi episodi andranno in onda entro la stagione estiva del prossimo anno di Canale 5, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto che ha saputo conquistare ed emozionare il pubblico.