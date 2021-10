Acquistare online senza pagare? Amazon Prime rivoluziona la moda online

Acquistare online senza pagare? Questa non è una burla, ma è la verità! Con Amazon Prime puoi scegliere i tuoi capi preferiti, scartarli e provarli a casa senza averli pagati! Amazon diventa ufficialmente il tuo negozio d’abbigliamento di fiducia!

È innegabile: il mondo del web ha letteralmente stravolto tutte le nostre abitudini. Ci affidiamo ad internet, e soprattutto al nostro smartphone, per ogni esigenza: dobbiamo acquistare un nuovo elettrodomestico, dobbiamo andare in un punto della città che non conosciamo, o vogliamo sapere come sarà il tempo della giornata. Lo smartphone è parte integrante della nostra quotidianità, e questo è innegabile. Ma il mondo del web ha anche i suoi lati negativi. Ad esempio? Acquistare a scatola chiusa. Per esempio nel mondo dell’abbigliamento sono tantissime le persone che non riescono a fare i propri acquisti online perché hanno la necessità di provare addosso i capi da acquistare.

Lo so, la maggior parte dei siti ufficiali da la possibilità di reso, ma bisogna pagare anticipatamente. Amazon invece rivoluziona il mercato dell’abbigliamento online. Come? Con AmazonPrime prima prova e poi paga! È ufficialmente possibile con Amazon acquistare capi d’abbigliamento senza pagare, provarli a casa, restituire il superfluo e pagare i capi trattenuti! Scopriamo tutto a riguardo!

Quante volte avete scelto un capo online che cercavate da tempo, lo avete messo nel “carrello” virtuale, ma al momento del pagamento vi siete tirate indietro?

È così: gli acquisti online in fatto di moda non sono i più semplici. Molti di noi hanno la necessità di provare un determinato capo prima di procedere all’acquisto. Di creare un total outfit per potersi vedere bene. E succede alle volte di non trovare il capo tanto desiderato al negozio di fiducia ma di trovarlo online, e per paura di fare un acquisto errato si rinuncia direttamente!

Anche se esiste la possibilità di reso, garantita tra l’altro se acquistate su siti ufficiali, questa modalità continua ad essere scomoda per molti: si preferisce tenere in casa o regalare il capo acquistato invece che portare avanti la pratica di reso.

E se vi dicessi che la situazione non è più così mi credereste?

Amazon ha rivoluzionato ufficialmente il mondo dell’acquisto di capi di abbigliamento online! Come? Vediamolo insieme in questa guida di stile, e non solo, di CheDonna!

Con Amazon Prime è possibile acquistare online senza pagare! Per provare i tuoi capi comodamente a casa e pagare solo ciò che ti piace veramente!

Quante volte abbiamo tenuto a casa acquisti sbagliati solo per la noia di fare il reso? Abbiamo letteralmente gettato via soldi e tempo. Con Amazon non sarà più così!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo di cosa si tratta questa modalità di vendita rivoluzionaria.

Amazon è il “negozio” online che senza dubbio ha rivoluzionato il nostro modo di concepire lo shopping. Possiamo trovare di tutto: dai libri agli elettrodomestici, ai vestiti e ai cibi. È possibile acquistare su Amazon articoli che non si trovano nei tuoi negozi di fiducia, e avere un trattamento di alta qualità. Tracciato dell’ordine in tempo reale, disponibilità ed efficienza degli operatori, e possibilità di reso (e non di cambio obbligatorio come in molti negozi italiani) dell’articolo a costo zero!

Però Amazon ci offre anche un altro servizio, per gli abbonati ad Amazon Prime. Questo servizio si chiama Amazon Prime prova prima paga poi. Si tratta letteralmente di una nuova forma di vendita online in cui Amazon ti concede la possibilità di scegliere di far arrivare comodamente a casa tua un massimo di 6 capi di abbigliamento (e non solo), provarli comodamente per un tempo limite di 7 giorni, decidere cosa tenere e cosa rispedire ad Amazon, e pagare una volta sicuri dei propri acquisti.

Così facendo non saremo intimoriti dall’acquisto errato e dalla paura di gettare via soldi e tempo!

In più Amazon mette a disposizione per i propri clienti una sezione dell’applicazione che ti consente di scegliere i capi da “acquistare senza pagare” da una selezione di abiti trendy, creata appositamente da Amazon. Come se nel nostro negozio preferito la commessa ci chiedesse: “posso esservi d’aiuto?”.

Acquistare capi di abbigliamento su Amazon diventa come andare nel vostro negozio di fiducia: scegliete, provate e POI pagate! Acquistare online non è mai stato così semplice!

Termina qui la guida di CheDonna incentrata sulla nuova modalità di acquisto online di Amazon.

Perché noi ti aiutiamo ad essere trendy e muoverti nella moda a 360°. Ti aiutiamo a creare gli outfit più giusti, ma anche a guidarti verso gli acquisti migliori!