Gonne di pelle per l’autunno: non solo nere e non solo mini. Ecco le novità più cool

Il tempo in cui bisognava avere fianchi stretti e gambe snelle per indossare una gonna in pelle è solo un lontano ricordo. Oggi sia che facciate parte delle donne curvy sia che veniate definite stambecchi, potete e dovete osare a sfoggiarne una. Ecco le più belle del momento tra colori intensi, forme alternative e prezzi contenuti.

Ad un primo appuntamento la maggior parte degli uomini preferisce che la futura nuova compagna indossi una gonna e no, non importa né quanto pesi né quanto sia alta. Se lavorate nel fashion system o nella comunicazione allora la gonna di pelle fa già parte dei vostri outfit settimanali ma se siete fuori da questi ambienti sarà bene rimediare per far colpo sulle amiche alla prossima serata in quel nuovo ristorante giapponese chic! Vediamo le gonne in pelle da comprare ad ottobre per un effetto da femme fatale contemporanea.

Gonne di pelle per l’autunno: forme e colori per tutti i gusti

Per chi non è abituata a look grintosi allora la gonna in pelle Hannah di Studio Id (scontata del 30% su Zalando, si trova a 118,99 euro) è la scelta giusta. Basic, blu notte, senza spacchi e senza fronzoli, conferisce un tocco accattivante restando sul classico.

Per le più audaci c’è Guess con la gonna mini, aderente, in simil pelle nera con arricciatura leggera sul fianco sinistro. Ottima in combo con una maglia romantica nei colori delle creme o in una blusa in tulle a pois. Costa 79,90 euro.

Se siete nostalgiche degli anni Settanta – pur essendo nate negli anni Novanta – allora puntare sul color cuoio ed un dolcevita a rombi accompagnato da stivale basso in match di colore è il non plus ultra dell’outfit. La Redoute Collection ha realizzato una gonna dritta corta in pelle tabacco (109 euro), da portare di giorno ma anche di sera, è corta e sexy al punto giusto.

Volendo si può essere alla moda anche senza mostrare le gambe e per questo ci pensa Max Mara con la gonna midi a vita alta in ecopelle a 149 euro. Si trova anche su Luisaviaroma ed è disponibile sia in nero che nella variante cammello.

LEGGI ANCHE: Il velluto si può indossare anche con look casual. Ecco come spiccare con stile (chedonna.it)

La gonna in pelle è uno di quei capi che dovremmo avere tutte nel guardaroba perché, come cantava Antonello Venditti, “certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi. E poi ritornano.” e per questo capo, lo vedrete, sarà proprio così.

Silvia Zanchi