Anticipazioni Beautiful: addio Bill, nuovo amore per Katie?

Beautiful anticipazioni americane: nuovo amore in arrivo per Katie Logan? Scopriamolo insieme

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nuove importanti anticipazioni direttamente dall'America. Secondo quanto sta andando in onda nell'altro continente probabilmente assisteremo presto ad un nuovo amore di Katie Logan. Scopriamo di più.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful si arriverà finalmente a un punto all’interminabile pausa di riflessione tra Bill Spencer e Katie Logan. Infatti, secondo le nuove storie si cambierà la dinamica tra i due ex con l’inserimento di qualcun altro nella vita della Logan.

La sorella di Brooke infatti non riesce a scusare il marito e continua a rifiutare le scuse e le promesse dell’editore, non riuscendo a perdonargli i precedenti con la sorella e neanche il comportamento criminoso tenuto durante il caso della morte di Vinny Walker.

Secondo le nuove anticipazioni dall’America Katie troverà qualcuno con cui confidarsi: si tratta di Carter Walton, che, a sua volta, potrebbe essere abbattuto per la fine della sua liaison con Quinn Forrester.

Con ogni probabilità, infatti, la designer deciderà di restare con Eric e interrompere il forte impeto di passione con il Forrester. Katie e Carter quindi, entrambi sfortunati in amore, potrebbero ritrovarsi.