Anticipazioni Una Vita: doppio arrivo ad Acacias, i nuovi inquilini cambiano tutto. Ecco di chi si tratta e che succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanale: due nuovi inquilini in arrivo ad Acacias

Nuove anticipazioni di Una Vita. Due nuovi importantissimi ingressi stanno per scombussolare in maniera definitiva le vicende ambientate ad Acacias.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori avranno infatti modo di conoscere i fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer), i quali faranno subito parlare di loro.

I due fratelli, interagiranno per primo con Roberto Olmedo (Miguel Larranaga), il nuovo proprietario del ristorante Nuovo Secolo XX. Aurelio e Natalia staranno infatti cercando un posto in cui cenare, ma l’uomo tenterà inutilmente di dire loro che nel suo locale si fanno soltanto i pranzi o, al massimo, le merende. Tuttavia, il Quesada Senior non mollerà la presa di fronte al primo rifiuto, cosa che “costringerà” Sabina (Ana Goya), la moglie di Roberto, a tendergli una mano e ad accettare di servire una cena, alle otto in punto, per lui e la sorella Natalia.

Aurelio e Natalia lasceranno intendere di avere un conto in sospeso con Marcos Bacigalupe (Marcia Alvarez), fresco di matrimonio con Felicia Pasamar (Susana Soleto). In un controverso scambio di battute, dal quale emergerà che vengono dal Messico, i Quesada sottolineeranno che è arrivato il momento che Marcos paghi per tutto quello che ha fatto alla loro famiglia.