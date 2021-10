Una Vita anticipazioni: dramma per Camino, il risveglio di Felipe

Anticipazioni Una Vita. Genoveva di nuovo nei guai, la dark lady stavolta è proprio messa male per la “verità” rivelata. Cosa succederà?

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanale: tutto quello che succede dal 25 al 29 ottobre

Nuove puntate in arrivo di Una Vita. Oggi vi racconteremo tutto quello che capiterà nelle prossime puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita scopriremo nuovi incredibili arcani. Genoveva, pur continuando a far credere al losco Velasco di contraccambiare i suoi sentimenti, ha finalmente ammesso a se stessa di amare ancora suo marito Felipe. Questo perché malato, Felipe, si trova in ospedale e la donna ha deciso di rimanere costantemente al suo capezzale.

Il dottor Echevarria, però, non le dà molte speranze: se il paziente non reagirà entro le prossime 24 ore, potrebbe morire o restare in stato vegetativo per sempre. Per questo motivo le signore si riuniscono a casa di Genoveva per pregare per Felipe, lo stesso fanno i domestici.

In questa settimana di programmazione televisiva, avremo cambiamenti anche per Bellita. La cantante ha dei disturbi alla gola che la preoccupano ma allo stesso tempo riceve una proposta da un rinomato teatro di Madrid, ma decide di temporeggiare e così José Miguel non comprende il comportamento della moglie.

Inoltre, Antonito è pronto a fare il suo discorso pubblico e per questo si genera un forte hype, che però non delude le aspettative e desta in Ramon un immenso orgoglio.