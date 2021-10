Le migliori app per vendere (e rivendere) mobili usati

By

Tutte le app utili per vendere e acquistare mobili di seconda mano. Ecco le migliori e adatte alle vostre esigenze

Volete rinnovare la vostra casa e liberarvi dei vecchi mobili ingombranti e vintage? Oggi vi parleremo delle app per i mobili di seconda mano che potrebbero tornarvi utili, sia per vendere che acquistare pregiati pezzi per la vostra casa.

Sono moltissimi gli italiani che hanno scoperto come liberarsi di arredi e oggetti che non utilizzano più, quindi perché non farlo anche noi?

Le app per rivendere i mobili di seconda mano

Grazie ad alcuni appositi servizi online e/o affidandosi al potere dei social network vendere mobili online è diventato una realtà.

Sono tante le App che permettono di vendere e acquistare mobili di seconda mano, per rendere facili i trasferimenti di casa in casa, da paese a paese o da città a città.

E’ una pratica molto semplice ed economica. In rete sono disponibili tantissimi servizi ed opportunità che a costo zero o comunque abbastanza contenuto permettono di vendere mobilio usato a soggetti terzi in maniera pratica e veloce.

Se analizziao i dati statistici infatti è successo un vero e proprio boom. Secondo un’indagine condotta dalla società di ricerche Harris Interactive per eBay, negli ultimi mesi quasi metà degli intervistati ha venduto online più oggetti indesiderati che in passato. Sull’app Subito la crescita del traffico, tra giugno e dicembre, è stata del 14,5% ma l’arredamento ha registrato un +17%, il risultato migliore dopo l’abbigliamento. Ma veniamo a noi: ecco le migliori app.

Mobili di seconda mano

Su Mobili di seconda mano trovi i mobili che meglio si adatta alle tue esigenze tra diverse migliaia di annunci per arredi in vendita, oppure puoi pubblicare il tuo annuncio gratuitamente.

Con questa applicazione potrete trovare mobili in tutto il mondo, Europa, Stati Uniti, America, tutti i paesi. Inoltre l’applicazione è disponibile in diverse lingue. Presenta tanti strumenti e tool, come ad esempio la possibilità di inserire gli annunci comprese le foto che si desidera, fare una ricerca rapida dalla schermata iniziale, utilizza il motore di ricerca nella lista dei risultati (icona della lente di ingrandimento), vedere tutti i risultati di passaggio di un annuncio ad un altro, salvare i tuoi annunci preferiti e molto altro.