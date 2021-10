Adori i capi in paillettes? Attenta a questi errori che invecchiano in un secondo

Nonostante il movimento sociale del body positive, sembrare più giovani piace sempre a tutte e resta uno degli obiettivi di molte. Bisogna però evitare di cadere nel ridicolo quando si scelgono alcuni capi che, anche solo per definizione, tendono a regalare qualche inutile anno in più. Vediamo quali abiti, maglie e gonne in paillettes comprare e come sfoggiarle con charme.

Per sentirsi bene bisogna godere di buona salute fisica e di serenità mentale quindi stare alla larga da chiunque critichi il vostro look senza essere costruttivo è già un buon inizio. Se amate i luccichii e le paillettes ed avete più di quarant’anni (o anche solo trentacinque vista la fissazione per l’età femminile che, credetemi, esiste solo in Italia) probabilmente vi avranno detto che ormai non fa più per voi, che bisogna vestirsi in modo più consono e sobrio ecc. Vanno ovviamente evitati certi outfit alla “vorrei essere Serena Van der Woodsen” ma niente e nessuno può e potrà mai vietarvi di brillare. Ecco gli errori più comuni nei quali si cade e quali linee seguire per uno stile luminoso ed adatto alla propria età.

Paillettes d’autunno: come portarle con classe

Dopo essere state protagoniste indiscusse della primavera 2021, le paillettes rivendicano spazio nei nostri armadi anche in questa stagione. Per una sabato sera con le amiche, dopo gli “anta” si può optare per una camicia bianca ed una gonna midi luccicante come quella proposta da Topshop (in vendita su Yoox) modello Sequin Leo Pencil con paillettes oro – argento. In crepe, ha la chiusura sul retro e lo spacco anteriore. Costa, anziché 100 euro, solo 39 euro.

Restando nella stessa fascia di prezzo (39,99 euro) c’è l’abito corto di Pull & Bear con maniche lunghe a palloncino e scollo profondo a V. Le paillettes argentate su una base panna sono delicate e perfette con accessori in tinta.

Il top smanicato nelle tonalità del mare, modello Gabby, di Lace & Beads è leggermente corto quindi meglio abbinarlo a pantaloni a vita alta o ad una gonna longuette in tinta unita. Costa 64,99 euro e vi conquisterà per il suo stile raffinato.

Se si vuole far colpo con un po’ di luce senza però rinunciare alla sobrietà quotidiana allora per l’aperitivo in centro o per il drink con una nuova conquista basterà aggiungere la giacca full paillettes dorate con frange di Twinset (360 euro).

Come avrete capito, si può e si deve risplendere ad ogni età. Gli errori da evitare sono solo due: no ai total look in paillettes e no a più di un capo alla volta così appariscente.

Silvia Zanchi