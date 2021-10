E’ stata la prima ereditiera, oggi è la compagna di un sex symbol del cinema italiano

Chi si ricorda della prima ered tiera? Il suo nome è Cristina D’Alberto Rocaspana ed è la compagna di un famoso sex symbol che stravede per lei.

Il suo nome è Cristina D’Alberto Rocaspana, anno 1977 e con una carriera di modella e attrice.

Si tratta quindi di un volto conosciuto in tv dove ha esordito con Diego Dalla Palma nel programma “Specialmente tu”, lavorando poi come ballerina a “Carramba che sorpresa” e facendosi conoscere dal grande pubblico grazie al programma L’Eredità dove è stata la primissima ereditiera.

Un ruolo che l’ha portata rapidamente in tv dove ha lavorato come attrice per diverse fiction come “Un posto al sole” o “Vivere”. Una vita nella quale è riuscita ad ottenere il successo desiderato e al quale ha aggiunto anche l’amore. Oggi, infatti, Cristina è impegnata da diversi anni con un sex symbol.

Il grande amore di Cristina D’Alberto Rocaspana è un famoso sex symbol

Da attrice di successo a compagna di un famoso sex symbol il passo è stato breve. E grazie ad una cena a casa di amici giunta dopo una conoscenza superficiale avvenuta anni prima, Cristina è riuscita ad incontrare anche l’amore nell’attore e sex symbol Daniele Liotti.

La loro è stata una storia semplice con un amore nato in fretta e cresciuto nel tempo. Ed oggi Cristina è anche la madre della piccola Beatrice che si è unita al primogenito di Daniele di nome Francesco con il quale l’attrice ha un bel rapporto. Il tutto per una storia d’amore sicuramente invidiata da tanti.

Non per niente, è stata la stessa Roscapana a tessere più volte le lodi di Liotti dichiarando di sentirsi al sicuro al fianco del suo compagno del quale ha ammesso persino di non essere gelosa.

Sembra infatti che la storia tra i due vada a gonfie vele e che goda (cosa piuttosto rara) anche dell’appoggio delle fan di Liotti.

Una storia d’amore fatta per durare e che unisce la coppia anche grazie a passioni in comune come l’amore per gli animali, lo sport e la vita all’aria aperta.

Interessi che stanno cercando di trasmettere anche alla figlia Beatrice.