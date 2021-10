Qual è il miglior outfit da pioggia? Per essere trendy tutti i giorni!

Vi siete mai chieste qual è il modo migliore per creare un outfit da pioggia comodo e allo stesso tempo di tendenza? Ve lo spieghiamo noi di CheDonna con questa guida di stile, che vi farà innamorare anche della pioggia!

L’autunno è quella stagione dell’anno che più di tutti ci mette a dura prova! Non sappiamo mai cosa indossare perché non capiamo quale sarà il clima della giornata. Sistematicamente sbagliamo l’outfit e finiamo per arrivare a casa con una bella influenza. In più, quando piove, finiamo con inzupparci per bene senza sentirci necessariamente Gene Kelly in Singing in the Rain. Tuttavia, non dobbiamo demoralizzarci, perché noi di CheDonna siamo qui ad aiutarvi a risolvere ogni situazione stilistica. E oggi non saremo da meno! Ecco a voi 3 modi facili e veloci per costruire degli outfit da pioggia pratici, comodi e soprattutto di tendenza!

Chi lo ha mai detto che quando piove non si può essere trendy?

È vero, la pioggia mette a dura prova la fashion victim che è in ognuno di noi. Per paura di sbagliare outfit e di passare la giornata in giro con le scarpe bagnate e un freddo neanche fossimo al a San Pietroburgo il giorno di Natale, tendiamo a indossare i capi più utili che abbiamo nell’armadio senza neanche vedere se insieme si adattano.

Da oggi tutto cambia! Con questa guida di stile non rinuncerete mai allo stile, anche sotto la pioggia!

Siete curiose di conoscere i migliori outfit sotto la pioggia? Iniziamo!

I migliori outfit da pioggia: colori sgargianti, scarpe in gomma e ombrello in tinta!

Non esistono occasioni in cui la moda non serve. Ogni motivo è buono per essere trendy, e spesso vi accorgerete di come il vostro capo di tendenza sia soprattutto comodo e che vi risolverà alcune situazioni stilistiche!

Iniziamo subito dalle regole per creare il perfetto outfit da pioggia:

vestiti a strati, leggeri: quando piove generalmente si alzano di qualche grado le temperature, e indossare maglioni di lana non è sempre una buona scelta. Bisogna vestirsi a strati, si ma leggeri. T-shirt in cotone, maglioncino in viscosa sopra e come ultimo capo NON il cappotto di panno, perché si bagnerà e vi lascerà tutto il giorno con la sensazione di umido addosso. Prediligete il giacchetto di pelle o addirittura una giacca da pioggia. Ne esistono in commercio tantissime, di vari modelli e prezzi. Sceglietela colorata e abbinatela al vostro outfit.

quando piove generalmente si alzano di qualche grado le temperature, e indossare maglioni di lana non è sempre una buona scelta. T-shirt in cotone, maglioncino in viscosa sopra e come ultimo capo NON il cappotto di panno, perché si bagnerà e vi lascerà tutto il giorno con la sensazione di umido addosso. Ne esistono in commercio tantissime, di vari modelli e prezzi. Sceglietela colorata e abbinatela al vostro outfit. scarpe di gomma: n on serve necessariamente acquistare un armadio intero di articoli per la pioggia. Se aprite il vostro armadio siete piene di indumenti che faranno al caso vostro. Le scarpe quando piove sono sempre un problema. Come ovviare? Due modi: il primo è quello di indossare il vostro stivale in gomma con suola in carrarmato, il secondo modo è quello di acquistare un paio di galoche, il tipico stivale da pioggia. Sceglietelo colorato e abbinatelo al vostro outfit. Chiaramente per far si che il vostro outfit sia ancora più pratico, non indossate pantaloni a palazzo sopra le galoche. Prediligete un jeans skinny, o addirittura un leggings in ecopelle , così da non bagnarsi.

on serve necessariamente acquistare un armadio intero di articoli per la pioggia. Se aprite il vostro armadio siete piene di indumenti che faranno al caso vostro. Le scarpe quando piove sono sempre un problema. Come ovviare? Due modi: il primo è quello di il tipico stivale da pioggia. Sceglietelo colorato e abbinatelo al vostro outfit. Chiaramente per far si che il vostro outfit sia ancora più pratico, non indossate pantaloni a palazzo sopra le galoche. , così da non bagnarsi. abbinate e usate i colori: non tralasciate nulla al caso, anche quando piove. Abbinate il vostro outfit, e pensate ai colori. Una chicca: scegliete l’ombrello abbinato ai colori dl vostro outfit. Sarete un raggio di sole in una giornata uggiosa!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul come creare un perfetto outfit da pioggia.

Perché chi ama la moda sa che ogni occasione è buona per essere trendy, anche sotto la pioggia!