Francesca Alotta, trasformazione incredibile: ecco com’era e com’è oggi

Francesca Alotta, l’incredibile trasformazione della cantante, attuale concorrente di Tale e Quale Show 2021: ecco com’era e com’è.

Francesca Alotta è una protagonista della musica italiana. Il suo successo è esploso quando, nel 1992, ha vinto il Festival di Sanremo (Sezione Novità) con Aleandro Baldi, con il celebre brano Non amarmi. Da quel momento, la carriera di Francesca Alotta non si è più fermata. Attualmente è concorrente di Tale e Quale show 2021 dove ha già interpretato Emma Marrone, Liza Minnelli, Gianna Nannini, Adele e Anastasia sfoggiando la sua bellissima voce.

Nel corso degli anni, Francesca Alotta ha cambiato la propria immagine. I capelli sono cambiati così come il look, ma com’era all’inizio della sua carriera la cantante?

Francesca Alotta, ecco com’era all’inizio della carriera

Prima di partecipare a Tale e Quale show 2021, la Alotta ha anche partecipato al talent “Ora o mai più”. La voce della cantante è considerata una delle più belle della musica italiana. Quando è salita sul palco del Festival di Sanremo, nel 1992, la Alotta sfoggiava un look in stile anni 90 con una vistosa frangia ad incorniciarle il viso come potete vedere nella foto qui in basso.

Nella vita professionale, la Alotta ha ottenuto importanti riconoscimenti, ma nella vita privata ha dovuto affrontare un momento davvero difficile. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me, in una puntata trasmessa a febbraio 2020. La cantante, infatti, ha combattuto contro un tumore.

“Questa è l’ennesima battaglia. Però per assurdo quando rischi la tua vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia“.

“Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione […] Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno“, ha raccontato sempre a Caterina Balivo.