Quali sono gli accessori migliori da regalare alla tua lei? C’è sempre un buon motivo per fare un bel regalo, soprattutto adesso che ci avviciniamo alle festività natalizie! Non farti trovare impreparato/a : è arrivato il momento di iniziare a studiare i regali migliori!

Chi dice che non ama i regali mente! Perché i regali ci fanno capire molto su chi abbiamo accanto. Ci fanno sentire importanti, anche se si riceve una semplice scatola di cioccolatini. Per un attimo l’altra persona ha avuto un pensiero per noi. Ha impiegato del tempo, dei soldi (anche se per fare dei regali graditi non serve spendere un’enormità), ha pensato a cosa potesse renderci felici. Per chi regala, invece, non sempre è un gioco da ragazzi. Perché diciamoci la verità: fare i regali è difficile. Ancora di più se attraverso il regalo in se per se si vuole comunicare all’altra persona un qualcosa. Allora eccoci! Noi di CheDonna siamo qui a spiegarvi come fare un regalo ad hoc e a darvi qualche consiglio, qualche dritta su cosa regalare! Siete pronti? Partiamo!

Partiamo da un piccolo presupposto: non serve un’occasione specifica per fare un regalo. Che sia un pensierino o un regalo più importante, quelli più graditi sono sempre quelli inaspettati.

I regali verranno graditi ancora di più se indovinerete la cosa giusta. Allora riceverete quella fatidica frase: “era proprio quello che desideravo”.

Ma come capire qual è il regalo giusto?

Partendo dai gusti dell’altra persona. Pensando al suo stile di vita, a ciò che può far comodo oppure ciò che da tanto vuole.

In più esistono delle tipologie di regali con i quali difficilmente sbaglierete. Volete sapere quali? Gli accessori!

Ma anche in questo campo non bisogna andare a cuor leggero. Bisogna pensare a tutto: al colore, alla tipologia, o alle eventuali allergie della persona che riceverà il regalo.

Bando alle ciance. Vediamo insieme quali sono le regole per fare il regalo perfetto e quali sono gli accessori da regalare coni quali con sbaglierete!

Pandora e Andrea 925: ecco gli accessori da regalare che nessuno potrà rifiutare!

Cosa volete dire con il vostro regalo? Pandora e Andrea 925 parleranno per voi!

Iniziamo a vedere quali sono le regole da seguire per fare un regalo perfetto:

a chi devi fare il regalo: sembra banale ma non è così. Prima di acquistare il vostro regalo pensate al tipo di rapporto che avete con l’altra persona. Se è un familiare potete spingervi con cose più personali, come un completo trendy. Se è la vostra compagna di vita potete anche pensare alla biancheria intima. Un bel completino farà sempre la sua figura. Se invece la persona per la quale state acquistando il regalo non è proprio la vostra migliore amica, dovete trovare la giusta via di mezzo. Un oggetto, non troppo particolare ma neanche troppo impersonale. Dovete sempre avere in mente chi avete di fronte. Ad esempio sono di tendenza gli accessori con le iniziali del proprio nome. Che sia una collana o un bracciale, una semplice iniziale renderà il regalo perfetto, e la persona che avete di fronte gradirà sicuramente, perché avete pensato a lei.

sembra banale ma non è così. Prima di acquistare il vostro regalo pensate al tipo di rapporto che avete con l’altra persona. Se è un familiare potete spingervi con cose più personali, come un completo trendy. Se è la vostra compagna di vita potete anche pensare alla biancheria intima. Un bel completino farà sempre la sua figura. Se invece la persona per la quale state acquistando il regalo non è proprio la vostra migliore amica, dovete trovare la giusta via di mezzo. Un oggetto, non troppo particolare ma neanche troppo impersonale. Dovete sempre avere in mente chi avete di fronte. Ad esempio sono di tendenza gli accessori con le iniziali del proprio nome. Che sia una collana o un bracciale, una semplice iniziale renderà il regalo perfetto, e la persona che avete di fronte gradirà sicuramente, perché avete pensato a lei. non deve piacere a te: uno degli errori più comuni che si fa durante l’acquisto di un regalo è pensare a se stessi. Molti addirittura non acquistano se l’oggetto nello specifico non è di proprio piacimento. Il regalo non è per voi! Mettete da parte il vostro gusto, soprattutto se la scelta del regalo sarà un capo d’abbigliamento. Pensate a cosa l’altra persona utilizza, ai colori che preferisce e alla fisicità! Non c’è cosa più brutta di regalare qualcosa e doverlo cambiare a causa della taglia!

uno degli errori più comuni che si fa durante l’acquisto di un regalo è pensare a se stessi. Molti addirittura non acquistano se l’oggetto nello specifico non è di proprio piacimento. Il regalo non è per voi! Mettete da parte il vostro gusto, soprattutto se la scelta del regalo sarà un capo d’abbigliamento. Pensate a cosa l’altra persona utilizza, ai colori che preferisce e alla fisicità! Non c’è cosa più brutta di regalare qualcosa e doverlo cambiare a causa della taglia! pensate al messaggio che volete comunicare: il regalo non è un solo oggetto acquistato per dovere, è un veicolo con il quale comunicate il vostro pensiero nei confronti dell’altra persona. È uno specchio di come voi interpretate la persona alla quale state per donare un regalo. Se avete impiegato poco tempo si vedrà. Se invece ci avete pensato troppo, si vedrà allo stesso modo. In più potete sfruttare il regalo per comunicare un qualcosa. Se avete appena conosciuto la vostra lei, e volete farle un pensiero, ottima idea. Fate attenzione! Se fate un regalo troppo dispendioso sembra che vogliate vantarvi, mettendo in difficoltà l’altra persona. Pensate a cosa le piace. Ama i dolci? Una scatola di cioccolatini sono sempre graditi. Altra chicca: i fiori! Li amano tutti, però non può essere il solo regalo. Un mazzo di fiori può essere un pensiero, ma va accompagnato da un oggetto, anche piccolo. Mi raccomando: scrivete il biglietto! Non quelle frasi fatte prese online: spremete le meningi e buttate giù anche due parole, che siano sentite e vere!

il regalo non è un solo oggetto acquistato per dovere, è un veicolo con il quale comunicate il vostro pensiero nei confronti dell’altra persona. È uno specchio di come voi interpretate la persona alla quale state per donare un regalo. Se avete impiegato poco tempo si vedrà. Se invece ci avete pensato troppo, si vedrà allo stesso modo. In più potete sfruttare il regalo per comunicare un qualcosa. Se avete appena conosciuto la vostra lei, e volete farle un pensiero, ottima idea. Fate attenzione! Se fate un regalo troppo dispendioso sembra che vogliate vantarvi, mettendo in difficoltà l’altra persona. Pensate a cosa le piace. Ama i dolci? Una scatola di cioccolatini sono sempre graditi. Altra chicca: i fiori! Li amano tutti, però non può essere il solo regalo. Un mazzo di fiori può essere un pensiero, ma va accompagnato da un oggetto, anche piccolo. Non quelle frasi fatte prese online: spremete le meningi e buttate giù anche due parole, che siano sentite e vere! la forma è importante: non è un vero regalo se non c’è confezione e biglietto. Non basta andare nel negozio di fiducia, pagare e consegnare il regalo come un pacco postale. Bisogna pensare alla forma! Una bella busta regalo, chiusa, con un bigliettino dentro, con la data dell’avvenimento e un pensiero verso l’altra persona. Questo farà capire a chi riceverà il regalo quanto affetto provate per lei.

Una volta immagazzinate le regole, siete a metà dell’opera. Bisogna scegliere il regalo.

Come vi anticipavo prima esistono degli accessori che vi salveranno la vita, perché sono di tendenza, buoni, e hanno un significato.

Quali sono questi accessori da regalare assolutamente? Sono gli accessori di Pandora e di Andrea 925.

Pandora non ha bisogno di grandi annunci. È uno dei brand più amati del momento in fatto di accessori. Fare un regalo di Pandora è molto utile perché propone molte alternative, di budget differenti, e potete voi scegliere cosa regalare. Un paio d’orecchini, oppure un bracciale con dei charm, oppure un bell’anello. Avete libera scelta. Il materiale è argento e la qualità è proporzionata al costo.

L’altro brand di accessori assolutamente da regalare di cui vi parlavo prima si chiama Andrea 925. Questo brand nasce dalla maestria del suo creatore, Andrea Mastrolorenzi, che cresciuto nel laboratorio orafo della sua famiglia impara l’arte della creazione dei gioielli sin da giovane. Gli accessori di Andrea 925 sono interamente in argento naturale non trattato. Potete scegliere un bracciale, o un anello ad esempio. Ultima tendenza di Andrea 925 è l’anello con il simbolo del sacro cuore, una novità in fatto d’accessori. Oppure potete creare un accessorio personalizzato, unico nel suo genere, che renderà il soggetto del regalo ancora più felice, perché le avrete “donato” un qualcosa di unico!

LEGGI ANCHE: Angelina Jolie è la protagonista del film Marvel “Eternals”! Via ai look!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sugli accessori migliori da regalare. Adesso non vi manca che scegliere il vostro regalo.

Regalerete sicuramente, oltre al dono in se, un sorriso. Ciò che veramente conta!