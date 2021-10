Angelina Jolie è la protagonista del film Marvel “Eternals”! Via ai look!

Angelina Jolie è la nuova protagonista del film Marvel “Eternals”! In attesa che il film esca il 3 novembre in tutte le sale cinematografiche, facciamo un passo indietro e studiamo tutti i look e lo stile inconfondibile di Angelina Jolie!

Dopo quasi 40 anni di carriera (ha girato il primo film quando aveva solo 7 anni) Angelina Jolie continua a lavorare senza sosta, regalandoci personaggi che senza di lei non sarebbero stati così iconici. Lo sta facendo proprio in questo momento, e non possiamo fare altro che aspettare ancora qualche giorno. Il 3 novembre sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche il nuovo film Marvel “Eternals“, in cui Angelina Jolie sarà protagonista interpretando il ruolo di Thena, una guerriera che può creare qualunque tipo di arma. Lunedì 18 ottobre, a Los Angeles è avvenuta la premiere del film Marvel tanto atteso, e la protagonista si è mostrata in forma raggiante insieme alla sua famiglia. Ma facciamo un passo indietro e vediamo insieme alcuni dei look più iconici della star, studiamoli dal punto di vista stilistico e ricreiamoli!

Angelina Jolie è sempre stata per l’opinione pubblica un’icona di moda. Nonostante i suoi disturbi alimentari, e la sua corporatura decisamente troppo magra, che più volte hanno destato non poche preoccupazioni, Angelina Jolie ha sempre dato il meglio di se, sul lavoro, in famiglia, e in fatto di moda.

Anche quando è stata paparazzata in outfit basici, la Jolie non ha mai mostrato un “capello fuori posto”. È sempre stata lineare e coerente con il suo stile e ci ha regalato moltissimi look assolutamente da copiare.

Volete sapere quali? Leggiamolo insieme in questa guida di stile, incentrata interamente sui look della protagonista del nuovo film Marvel “Eternals“, Angelina Jolie!

Angelina Jolie nel nuovo film Marvel “Eternals” interpeta Thena. Nella vita di tutti i giorni è una vera e propria icona di stile!

Che piaccia o no, è innegabile! Angelina Jolie è una delle attrici che veste meglio di tutto lo star system. Vediamo insieme i look che ha sfoggiato l’attrice!

Partiamo con una premessa fondamentale: tutti i suoi look seguono una linea stilistica, sono coerenti con l’immagine che Angelina Jolie vuole mostrare di se e sono super attuali. Raramente l’attrice è stata paparazzata indossando abiti fuori moda o sbagliati.

Ma come potremmo definire il suo stile? Sicuramente chic. Delle volte casual chic, altre sporty chic. In grandi linee i look della Jolie sono sempre raffinati ed eleganti, adatti alle occasioni in cui l’attrice si trova.

I suoi look sono prevalentemente “chic” per vari motivi:

i suoi outfit presentano generalmente colori monocromatici. Non presentano mai fantasie colorate, ma si tingono spesso di beige, blu o nero.

Non presentano mai fantasie colorate, ma si tingono spesso di beige, blu o nero. indossa capi tipici dello stile chic: le décolleté con tacco a spillo e a punta, i cappotti spolverini da chiudere con una cinta in vita, abiti a tubino lunghi fino a sotto il ginocchio.

i da chiudere con una cinta in vita, lunghi fino a sotto il ginocchio. per tutti i giorni Angelina Jolie indossa maglia e pantalone ton sur ton . Maglia larga e pantalone dritto (la Jolie preferisce la vita bassa). Il tutto chiuso da una scarpa flat , o una ballerina a punta o in estate un sandalo semplice.

. Maglia larga e pantalone dritto (la Jolie preferisce la vita bassa). Il tutto chiuso da una , o una ballerina a punta o in estate un sandalo semplice. i suoi abiti non sono mai riconoscibili dal punto di vista delle griffe . Solo le borse , grandi e molto riconoscibili. Una delle basi per creare uno stile chic è quello di indossare capi di qualità ma in cui non sia visibile il logo dal brand indossato. Ostentare nella moda è considerato antico!

. , grandi e molto riconoscibili. Una delle basi per creare uno stile chic è quello di indossare capi di qualità ma in cui non sia visibile il logo dal brand indossato. il trucco della Jolie non va mai oltre una linea di eyeliner e un rossetto rosso per le occasioni più formali. Pelle bianca mai abbronzata e labbra nude per la vita di tutti i giorni.

una linea di eyeliner e un rossetto rosso per le occasioni più formali. Pelle bianca mai abbronzata e labbra nude per la vita di tutti i giorni. I capelli? A parte una piccola fase in cui la star Marvel si mostrava con un caschetto nero corvino, Angelina Jolie non ha mai cambiato la sua capigliatura: mossa naturale e castano chiaro.

L’insieme di questi elementi rende un outfit chic. E la Jolie è decisamente una delle donne più chic di tutto lo star system.

Non solo i suoi outfit sono chic, ma lo è anche la sua persona. Molte altre attrici non lo avrebbero mai fatto, ma lei si: anni e anni di red carpet hanno portato la Jolie a collezionare abiti meravigliosi. Per la prima mondiale del film Marvel “Eternals” avvenuta il 18 ottobre scorso a Los Angeles, Angelina Jolie ha lasciato tutti senza parole facendo indossare due suoi vestiti iconici alle figlie. Con qualche modifica qua e la, le ragazze hanno indossato sul red carpet gli abiti della madre, portando freschezza e novità.

Angelina Jolie, con questo gesto, nonostante fosse lei ad avere tutti gli occhi puntati addosso, ha lasciato che per qualche minuto i fotografi, la stampa, e chiunque fosse li intorno, si interessasse più dei figli che di lei. Un gesto generoso, che non si vede tutti i giorni in ambienti di questo genere.

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sulla protagonista del nuovo film Marvel, Angelina Jolie.

Adesso non ci resta che creare un outfit chic in stile Jolie e aspettare il 3 novembre per vedere il film più atteso dell’anno!