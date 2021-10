Quali capi tenere, quali buttare e quali comprare per essere alla moda in autunno

Con il cambio di stagione si decide cosa tenere e cosa buttare ma spesso e volentieri non si sa proprio a cosa rinunciare. Eliminare tutto ciò che abbia buchi o che comunque si sia rovinato nel tempo dovrebbe essere la prassi ma ci sono anche colori e fantasie da accantonare, almeno per ora. Scopriamo quali e su cosa puntare per essere al top in questo caldo autunno e nel prossimo inverno.

Le fortunate che dispongono di una cabina armadio si potranno limitare a posizionare davanti a tutto il resto i capi che si indossano di più in questo periodo ma tutte le altre dovranno metterli in cantina, in un’altra stanza o comunque svuotare il guardaroba per poi spostare dietro – o nelle mensole più alte – tutto ciò che fino al prossimo anno non si metterà (eccezion fatta per sempre apprezzate vacanze ai Caraibi e simili). Ci sono capi da tenere dallo scorso autunno, alcuni che andranno regalati ed altri ancora bisognerà comprarli, vediamo quali.

I cinque capi che dovrai avere per risplendere in autunno

Il cappotto lungo è tornato. Guess ne ha creato uno sia in classico beige che in creme e in blu notte davvero carino. Con cintura in vita, doppiopetto, scollo a V è probabile ne abbiate già uno simile quindi prima di procedere all’acquisto è bene fare un rapido controllo. Il prezzo è di 229 euro. Il caban nero in lana cotta di Twinset invece costa 305 euro (scontato) su Yoox e promette di conquistarvi al primo sguardo.

Tutto ciò che è giallo, borse comprese ma non le scarpe, andrà necessariamente portato a contrasto con look total black o grigio fumo. Lo abbiamo visto nelle sfilate e nello streetwear e non ci basta mai. Ok anche l’arancione anche se da sempre un po’ di ansia per l’associazione più o meno consapevole alle emergenze (vigili del fuoco ecc.).

Un completo giacca – pantalone o gonna che valorizzi il vostro corpo bisogna necessariamente averlo. Se si opta per il pantalone allora meglio se a zampa come ben sa Hebe Studio (637 euro il modello in blu elettrico) o se un total look in velluto che, come vi abbiamo detto pochi giorni fa, si può indossare anche in modo casual.

I capi in pelle sono un vero e proprio must. Proprio come Keanu Reeves in The Matrix, indossare qualcosa di questo materiale – meglio se di colore nero – vi farà centrare in pieno il vero look di stagione. Il trench vegan di The Moire in nappa nera è un ottimo esempio in quanto lungo fino a metà polpaccio (o più) come negli anni Novanta, con un tocco di femminilità dato dalle maniche leggermente a sbuffo e decisamente in match con quasi tutto per via del taglio. Costa 455 euro.

Si riconfermano a pieni voti anche i maglioni oversize, amati da tutto il pubblico femminile per la grande capacità di camuffare rotolini evidenziando però i polsi e talvolta le spalle, aree sempre molto sensuali seppur ancora oggi sottovalutate. Mango propone sia un maglione over sia l’abito Taldora con collo alto dello stesso modello (entrambi a 39,99 euro) su Zalando, perfetti con i vostri leggins preferiti o con un nuovo paio scelto da Piazza Italia a soli 4,95 euro.

Da buttare o da mettere in uno scatolone in attesa di tempi migliori saranno invece le tonalità fluo ad eccezione del fucsia, le fantasie a pois, gli abiti troppo attillati e lo zebrato. Per tutto il resto c’è questa rubrica quotidiana, sempre pronta a risolvere ogni vostro dubbio.

Silvia Zanchi