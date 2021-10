Anticipazioni Una Vita: Genoveva nei guai, salta fuori la verità?

By

Anticipazioni Una Vita. Genoveva di nuovo nei guai, la dark lady stavolta è proprio messa male per la “verità” rivelata. Cosa succederà?

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva indagata per l’omicidio di Velasco

Importanti anticipazioni di Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana. Genoveva rischia grosso per l’omicidio di Velasco.

L’assassinio del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) tornerà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Infatti, verranno riaperte le indagini dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che, dopo essere ritornato improvvisamente in città, concentrerà ancora le sue attenzioni sulla dark lady, Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Come sapete dalle nostre anticipazioni passate, Javier Velasco è stato assassinato. Tutto avrà origine quando Laura Alonso (Agnes Llobet) confesserà a Genoveva che ha più volte tentato di uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) su ordine del losco avvocato. A quel punto, la Salmeron si alleerà con l’inserviente per mettere definitivamente fuori gioco Javier, ragione per cui cercherà di avvelenare un cocktail destinato all’uomo.

Tuttavia, la situazione ben presto sfuggirà di mano alle due donne. In quanto Velasco si renderà conto di ciò che Genoveva vorrà fargli e inizierà ad inseguirla per tutto il suo appartamento con un oggetto contundente. Nascosta per tutto il tempo nella cucina, Laura deciderà dunque di intervenire e sparerà un colpo di pistola a Velasco, che morirà pochi attimi dopo. Dopo aver occultato il cadavere, Laura e Genoveva si diranno dunque ufficialmente addio. Per sempre.

La Salmeron dovrà quindi fare nuovamente i conti con l’ennesimo omicidio che l’ha vista coinvolta. Oltre a fare in modo che Mendez non incontri senza la sua presenza Felipe, apparentemente privo della memoria dei suoi ultimi dieci anni, la dark lady si troverà suo malgrado ad arginare alcuni sospetti del commissario, iniziati nel momento in cui Velasco ha fatto perdere improvvisamente le sue tracce.