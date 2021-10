Tre app da scaricare per leggere gli e-book e per chi ama i libri

Voglia di leggere qualcosa di nuovo o il tuo best seller preferito? Ecco le migliori App per leggere tutto ciò che vuoi quando vuoi, comodamente dal tuo smartphone.

Sicuramente gli e-book è stato un vero vantaggio per tutti gli appassionati di lettura. Non solo perché permette di risparmiare spazio nelle nostre librerie e contribuisce a salvare gli alberi e l’aspetto ecologico. Ma perché ci permette di accedere a un mare infinito di testi, libri, romanzi e chi più ne ha più ne metta.

Oggi vi raccontiamo alcune app per leggere che secondo noi sono le migliori.

Le migliori app per leggere di e-book

Leggere non è solo un passatempo, ma un esercizio per tenere allenata la mente, per mantenersi aperti e curiosi, per imparare nuove nozioni, parole e per comprendere un po’ di più il mondo che ci circonda e sovrasta.

La lettura ci mantiene vivi. La tecnologia, anche in questo caso, ci viene in soccorso e ci permettere di rendere l’esperienza della lettura migliore. Anche se, molti di voi apprezzeranno sicuramente gli odori della carta stampata, un e-book è una scelta ecologica e sostenibile.

Ecco alcune applicazioni utili e da scaricare comodamente nei vostri smartphone o tablet per leggere libri gratis o a pagamento.

Amazon Kindle

Una delle app di libri più conosciuta e utilizzata. L’app Kindle di Amazon permette di leggere e-book e riviste sia su iPad che iPhone e anche su tutti i vostri dispositivi Android.

L’applicazione regala un’esperienza di navigazione e lettura unica perché tiene il segno e vi riporta alla pagina lasciata in sospeso, consentendovi di riprendere la lettura da dove era stata lasciata. Inoltre, potrete evidenziare parti di testo che troviate interessanti (con i colori che più preferite) per poi ritrovarle e rileggerle all’occasione.

Molto utile il suo strumento di traduzione istantaneo su definizioni di cui volete appofondire il senso, e di regolare la luminosità dello schermo e i caratteri del testo come preferite. E’ come avere un libro cartaceo ma con accessori evoluti.

Wattpad

Tra le migliori app per leggere libri gratis su Android e iOS, c’è anche Wattpad.

La sua piattaforma è davvero innovativa in quanto al suo interno sono presenti non solo libri di grandi autori, e classici immancabili (dal noir, alla fantasy, fino al thriller), ma anche storie scritte da autori emergenti o aspiranti scrittrici e scrittori. E anche voi, potrete dilettarvi nella scrittura di vostri racconti, romanti o novel. Ad esempio da qui sono nati bestseller come la saga di After di Anna Todd.

Bookly

La terza app di cui voglio parlarvi è per veri appassionati e maratoneti della lettura! Si chiama Bookly e permette di tenere traccia del vostro tempo di lettura. Dunque se siete veri appassionati e volete dedicare anche 15 minuti al giorno alla lettura, quella applicazione fa al caso vostro!

Bookly è l’applicazione adatta per chi ama leggere, ma che ha bisogno di uno stimolo in più per dedicarsi alla lettura. Attivando un timer, con quest’app potete monitorare quanti minuti leggete ogni giorno, controllare a che velocità lo fate e con quale costanza. Un vero e proprio allenamento per chi ama i libri e vuole leggere il più possibile.