Emma Marrone incantevole con una camicia extra large e spunta l’uomo ideale della cantante salentina, ufficialmente single.

Emma Marrone lascia senza fiato i suoi 5,2 milioni di followers pubblicando una foto in cui appare con un look semplice, ma estremamente sensuale. Da anni protagonista indiscussa della musica italiana, Emma, da due stagioni, è anche giudice di X Factor dove, ogni settimana, regala un piccolo pezzo del suo cuore ai ragazzi che sognano di fare il suo stesso lavoro.

Concentrata sul lavoro, Emma continua a collezionare un successo dopo l’altro. Oltre alla musica, infatti, ha debuttato come attrice insieme a Gabriele Muccino e come giudice di X Factor. Sui social, inoltre, condivide spesso foto della sua vita quotidiana lasciando senza fiato i fan per la sua bellezza naturale e indiscutibile.

Emma Marrone, ecco il suo uomo ideale

Capelli biondi, lunghi e raccolti in una coda disordinata e una camicia extra large che Emma, per comodità, ha scelto per preparare gli home visit di X Factor Italia 2021. Un look estremamente semplice, ma molto sensuale e super femminile che esalta la bellezza della cantante salentina.

Emma, dopo le storie con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello, ha sempre protetto la propria vita privata. Attualmente è ufficialmente single, ma non nasconde di avere voglia d’innamorarsi, ma come dovrebbe essere l’uomo per poterla conquistare? A svelarlo è stata l’amica Elisabetta Canalis.

“L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre: “Ammazza Eli, è un figo!”. Emma facciamo così, due tre mesi e poi… Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese”, ha raccontato la Canalis in una puntata di Vite da copertina.