Una Vita anticipazioni: minacce d’aborto, paura per la futura mamma

Una Vita anticipazioni. Preoccupazioni in arrivo per Acacias dall’estero nelle prossime puntate italiane della soap opera spagnola. Scopriamo insieme i dettagli

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: Bellita preoccupata per Cinta

Importanti anticipazioni di Una Vita.Bellita(Maria Gracia) sarà nuovamente preoccupata nelle nuove puntate di Una Vita. Infatti la cantante ricevere delle spiacevoli notizie direttamente dall’Argentina riguardanti la figlia Cinta (Aroa Rodriguez).

Bellita (Maria Gracia) sarà nuovamente preoccupata nelle nuove puntate di Una Vita e lo sarà per la figlia Cinta. Secondo le anticipazioni delle nuove puntate in arrivo in Italia tutto partirà nel momento in cui, dopo aver avuto degli evidenti problemi alle corde vocali, Bellita riprenderà ad esibirsi nei teatri.

Ovviamente, il talento della donna verrà subito riconosciuto dai suoi estimatori. Infatti arriverà addirittura alle “orecchie” del sovrano, che deciderà di invitarla ad eseguire uno spettacolo privato nella sua dimora. Tutto sembra procedere per il meglio nella sua vita.

Ma proprio quando arriva al culmine della felicità, Bellit e Josè Miguel (Manuel Bandera) si troveranno tra le mani un telegramma, dove il genero Emilio (Josè Pastor) li metterà al corrente di una spiacevole novità su Cinta.

Emilio informerà i suoceri del fatto che Cinta ha avuto una minaccia d’aborto che l’ha portata ad interrompere la sua tournée in giro per l’Argentina, per non mettere ulteriormente a rischio la salute del bambino che porta in grembo.

Come prevedibile, Bellita si dispererà per le condizioni di salute della figlia e verrà presa da un unico pensiero: raggiungere quanto prima la povera Cinta per darle tutto il suo sostegno.

Josè Miguel inviterà però la consorte a valutare la situazione con calma e a mettersi in contatto con Emilio prima di prendere delle decisioni azzardate; anche la consuocera Felicia (Susana Soleto) sarà dello stesso parere del Dominguez Senior e spronerà Bellita a capire se davvero i loro figli abbiano bisogno di un aiuto concreto oppure se la situazione legata alla minaccia d’aborto sia già completamente rientrata.