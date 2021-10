Una Vita anticipazioni: doppio addio ad Acacias, lacrime e malumori

Anticipazioni Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana: un grande ritorno che destabilizzerà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: Addio ad Acacias per Maite e…Camino!

Importanti anticipazioni di Una Vita. Ecco cosa accadrà nel quartiere di Acacias questa settimana. Due personaggi importanti dicono addio alla soap opera.

Ed è proprio cosi. Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già che Maite era tornata ad Acacias, per volere di mamma Felicia per incoraggiare Camino ad affrontare la morte del defunto marito.

Infatti per gli amanti italiani della serie, è quasi arrivato il momento di dire “addio” ai personaggi di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e Camino Pasamar (Aria Bedmar). Protagoniste di un amore immenso e infinito, e che come ogni grande amore ha dovuto fare i conti con tanti ostacoli. Oltre che, per essere considerato uno scandalo dato i tempi in cui è ambientata la telenovela. Le due amanti lasceranno per sempre Acacias nell’episodio 1283 e si trasferiranno a Parigi. Prima della partenza, avverrà però un piacevole colpo di scena.

Fin dal suo ritorno sulle scene, la pittrice ribadirà alla Pasamar che non ha mai smesso di amarla e di essere ormai pronta a rifarsi una vita al suo fianco. Neanche a dirlo, tale discorso farà breccia nel cuore della figlia di Felicia (Susana Soleto), che non ci penserà due volte prima di riallacciare una relazione con la Zaldua, anche perché la giovane donna avrà già compiuto un età consona per andare via.

Inoltre, Felicia farà sapere alla figlia che, per via della sua morale, gli è ancora impossibile accettare il suo rapporto con Maite ma, al tempo stesso, preciserà che non vuole più fare nulla per impedirle di stare insieme alla donna, se davvero la ama. Infatti è stata proprio lei a far tornare in città la Zaldua. Le Pasamar riusciranno così a fare pace e si lasceranno alle spalle tutti i problemi che, nei mesi precedenti, avevano fatto incrinare il rapporto madre figlia.