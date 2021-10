Il velluto si può indossare anche con look casual. Ecco come spiccare con stile

Ammettiamolo, il velluto è uno dei tessuti più belli, magici ed eleganti del mondo. Il fatto è che spesso e volentieri non si sa come portarlo al di fuori della serata fancy alla quale siamo finalmente riuscite ad andare con le colleghe d’ufficio. Scopriamo come indossarlo in modo casual per outfit da tutti i giorni.

Per creare un vero look newyorkese vanno mixati sacro e profano ovvero forme e o tessuti classici a tagli contemporanei e scarpe sportive. Senza esagerare si può ottenere un ottimo risultato con le vostre sneakers preferite ai piedi, un trench ed uno di questi meravigliosi abiti. Vediamo insieme brand, costi, colori e match per spopolare con stile da copertina in autunno.

Con cosa abbinare il velluto per creare look casual da giorno

L’abito in velluto liscio color prugna di Aspesi (700 euro) è molto bello e portabile perché avendo il collo alto, la manica corta a kimono, la vita alta sciancrata e la gonna svasata, andrà benissimo con un paio di stivaletti bassi come i combat boot neri in pelle Vlogo di Valentino (990 euro). L’alternativa eccentrica ed audace sono un paio di sneakers chiare come le famose Alexander McQueen al costo di 450 euro, meglio se il retro sia dello stesso colore del vestito.

Per le donne che soffrono il caldo allora scegliere un abito in velluto con le spalline sottili ed abbinarlo ad uno spolverino in un colore classico, come il nero, sarà un sogno. L’abito sottoveste giallo di Norma Kamali ha un sexy ma delicato scollo a V, la gonna che scende lunga ed ampia e promette di star bene anche a chi l’abbronzatura non sa quasi cosa sia. A completare il tutto due opzioni: gli stivali blu alla caviglia e con punta tonda a 69,99 euro di Anna Field (180 euro) in vendita su Zalando o un paio di sandali basic a listini proprio in velluto.

I tailleur in velluto bisogna amarli per forza

Il blazer della linea Weekend di MaxMara (279 euro) a scelta tra il color caramello ed il verde bottiglia, si può tranquillamente portare o con il pantalone coordinato (149 euro) e con una scarpa bassa stringata in una tonalità più scura dove il tocco di classe sarebbero le stringhe in un colore complementare – ma non pretendiamo troppo – o in modo separato. Sì quindi ad un dolcevita in filato di lana e seta beige sotto il blazer ed un paio di jeans blu.

Altra scelta sta nel tailleur elegante in toni anni Ottanta (come mostrato nella foto sopra). In questo caso sì a sandali alti o bassi, giacca aperta con un crop top liscio sotto o giacca chiusa con sotto solo un reggiseno invisibile ed una collana lunga che illumini il tutto.

La parola d’ordine è osare. In fondo, si sa, tutto ciò che sembra non star bene ormai è di moda.

Silvia Zanchi