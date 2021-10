Tutti gli errori di stile più comuni da evitare per la cena in un ristorante stellato

Sia che si tratti di un’occasione speciale, sia che l’invito voglia essere solo un modo come un altro per corteggiarvi, andare a pranzo o ,ancora meglio, a cena in un ristorante stellato della prestigiosa guida Michelin mette sempre un po’ di emozione – e di fame – alla sola idea. Vediamo gli errori di stile da evitare quando si vuol essere all’altezza del contesto stellato.

In questo splendido Paese chiamato Italia si mangia bene sia in trattoria che al ristorante pluripremiato. Va detto però che siccome si va più frequentemente in ristoranti, osterie e locali a prezzi abbordabili, quando veniamo invitate ad una cena a due – o più – in un famoso stellato Michelin può capitare di vestirsi in modo inappropriato. In realtà non esiste un vero e proprio dress code al quale attenersi ma ci sono alcune regole di stile da seguire e soprattutto errori da non commettere. Scopriamo quali cadute evitare e come rimediare, anche all’ultimo minuto.

I capi passepartout per essere impeccabili

Attente al colore! Strano da leggere ma un colore “troppo abusato” nei ristoranti stellati è il nero. Per i funerali c’è sempre tempo quindi scegliere una tonalità altrettanto elegante come il blu Armani, il Bordeaux ed il verde bottiglia (vera tendenza di stagione) vi farà apparire di classe in modo unico.

No anche alle stampe animalier, al rosso vivo, all’arancione ed ai colori fluo, non siamo in Russia.

Occhio al volume. Non siamo al circo e voi non siete la sorpresa dentro la torta del festeggiato, bensì una cliente elegante e consapevole di dove si trovi e di quanto sia chic. Maniche a sbuffo? Sì, a patto che il resto dell’outfit sia basic.

No agli stivali cuissardes. Bellissimi, magari scamosciati ed appena comprato ma meglio riservarli per il pomeriggio con le amiche o per la serata al Just Cavalli, non per la cena con la vostra dolce metà (e magari i suoi genitori) in un ristorante stellato.

Da evitare anche le paillettes e tutti i tessuti eccessivamente brillanti ed in stile anni Ottanta.

Tutt’altro che un dettaglio, non riguarda l’abbigliamento, è il tono di voce da tenere per evitare di disturbare gli altri ospiti. Comportarsi in modo educato non ha prezzo.

La regola di stile che però, più di tutte, va tenuta sempre bene in mente, è che a prescindere dal numero di stelle del ristorante, la stella più bella e luminosa siete e sarete sempre voi. Quindi, comportatevi di conseguenza.

Silvia Zanchi