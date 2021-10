Anticipazioni Una Vita: vendetta per Marcia, il ritorno gela tutti

By

Una Vita anticipazioni spagnole. Un ritorno inaspettato per vendicare la morte di Marcia. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: il ritorno ad Acacias per vendicare Marcia

Importanti anticipazioni di Una Vita direttamente dalla Spagna. Nei prossimi episodi italiani vedremo il ritorno di una figura chiave, pronta a vendicare la morte di Marcia: Santiago Becerra ritorna di nuovo ad Acacias.

Nella soap spagnola, Una Vita, non mancano mai colpi di scena e cambiamenti di rotta. Quest’oggi vogliamo raccontarvi alcune importanti anticipazioni direttamente dalla Spagna. Secondo i nuovi spoiler ci saranno un bel po’ di nuove sorprese, tra cui il ritorno di Santiago. Dopo un lungo periodo d’assenza dal quartiere, il ragazzo metterà nuovamente piede ad Acacias e tenterà di portare a termine la sua vendetta per la morte di Marcia.

Dunque, sembra che ci sarà nuovamente spazio per parlare del “giallo” e del “mistero” che ruota intorno alla morte di Marcia. Per chi non ricordasse, Marcia era la domestica brasiliana, brutalmente assassinata da Genoveva nel parco di Acacias. Ma che, durante il processo, la dark lady è stata assolta con l’intervento del losco e astuto avvocato Velasco. Genoveva è stata infatti completamente scagionata da tutte le accuse che le sono state mosse e quindi considerata estranea ai fatti legati alla morte di Marcia.

Ma la vicenda evidentemente non si è conclusa. Santiago tornerà così ad Acacias per mettere a punto la sua vendetta e nei confronti di chi ha fatto del male alla sua amata.

In questo modo, quindi, Santiago rischierà davvero grosso dal punto di vista legale, dato che la sua posizione con la giustizia non è proprio delle migliori. L’uomo, però, sfiderà tutto e tutti pur di vendicare la morte di Marcia: è sua intenzione, infatti, arrivare fino in fondo e portare avanti la “missione”. Ovviamente, nel momento in cui metterà piede ad Acacias, i sospetti di Santiago si concentreranno subito sul conto di Genoveva.

Ma le sorprese, come vi avevamo anticipato, non sono finite. Nei prossimi episodi di Una Vita, verrà concesso ampio spazio alla new entry della trama, Natalia. La quale sembrerà molto molto interessata ad Antonito.