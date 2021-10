L’errore di stile peggiore: creare outfit che invecchiano! Ecco come evitare!

Ne commettiamo tanti, ma uno è in assoluto il peggiore errore di stile che possiamo commettere durante la creazione dei nostri outfit. Quale? Creare outfit che invecchiano! Perché la moda e lo stile non hanno età, ma se i capi sono datati, si vede!

Se cliccate su qualunque motore di ricerca le parole “moda anni ’80” oppure cercate gli album delle foto della vostra famiglia, vi renderete conto che la moda di quegli anni era un tantino particolare. Le spalline imbottite abbondanti sulle maniche, i capelli con le meches, il trucco dall’ombretto satinato e i tailleur monocromatici. Questi sono tutti elementi che appartenuti alla moda degli anni ’80, e che hanno segnato un’epoca generazionale. Ma ogni volta che vediamo outfit di questo tipo ci poniamo una sola domanda: l’età del soggetto della foto. Perché pensiamo a ciò? Perché la moda anni ’80 tendeva a “invecchiare” chiunque indossasse i capi più di tendenza di quegli anni. Intendiamoci, la moda non ha età e tutti noi dobbiamo sentirci liberi di indossare quello che vogliamo, ma è innegabile che determinati capi, o accostamenti, rendono i nostri look più maturi e fanno sembrare più mature anche noi. Come evitare ciò? Tenendo a mente questi errori di stile, per non commetterli mai più!

Qualunque appassionata di moda sa bene quanto sia importante la scelta dei capi giusti per valorizzare la propria fisicità. Non ha importanza se le mode del momento impongono un outfit piuttosto che un altro, bisogna sempre tenere a mente la propria fisicità, il proprio gusto e esigenze.

Detto ciò, però, a volte ci dimentichiamo di un dettaglio importante: non bisogna valorizzare solo la propria fisicità, ma bisogna pensare all’impatto estetico che vogliamo dare di noi.

Possiamo decidere di essere serie e formali, oppure di dare un impatto più easy e informale. Perché la moda non è il semplice atto di vestirsi, ma è una vera e propria arte.

Inconsciamente, alle volte, commettiamo degli errori: utilizziamo dei capi che non solo non valorizzano la nostra fisicità, ma non esaltano minimamente la nostra persona.

Un esempio? I capi che “invecchiano”. Esistono determinati capi che indossati in un certo modo ci fanno sembrare più “mature”. Non che questo sia un crimine, e che quindi non dobbiamo utilizzare quei capi mai più nella nostra vita: non è questo il senso. Però essere consapevoli di ciò ci permette di scegliere ogni giorno chi e cosa vogliamo mostrare al mondo di noi stesse!

Ecco a voi 5 modi per evitare l’errore di stile più temuto tra tutti: l’outfit che invecchia!

Se sappiamo utilizzare la moda nel modo corretto, diventerà la nostra arma preferita, e potremo persino sembrare più giovani!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo insieme quali sono le regole da seguire per evitare che il nostro outfit ci faccia sembrare più grandi e più mature!

capi vintage: il riciclo è una cosa fondamentale, che permette di essere alla moda evitando sprechi e aiutando in qualche modo l’ecosistema. Ma bisogna tenere sempre a mente una regola: il vintage va bene, ma non l’intero outfit. Se avevate un completo di qualche anno fa e vi siete rese conto che è ancora in buono stato e volete utilizzarlo, fatelo, ma non riproponete l’intero outfit. Cercate di renderlo in chiave più moderna accostando il tuo capo con un altro di tendenza in questo momento.

outfit troppo seri: in questo momento storico i completi formati da giacca e pantalone sono di gran tendenza. Nonostante ciò il completo troppo strutturato e rigido può dare l'impressione di serietà, e quindi darci un aplomb più maturo. Come fare? Scegli tailleur dalla fattura morbida, giacche blazer e pantaloni a palazzo. Abbina il tutto ad una t-shirt tinta unita con qualche stampa o scritta sulla parte frontale e la vostra sneakers preferita.

abbinamenti monocromatici: il monocromo è di tendenza, ma non è sempre la scelta giusta. In generale, per evitare di sembrare di avere qualche anno in più dobbiamo scegliere i colori. Vanno bene i colori pastello, ma anche i colori fluo. Attenzione alle fantasie: alcune, come quella fiorata o a pois, possono dare al nostro outfit un'estetica più matura. Utilizzateli, ma con dei jeans o pantaloni sportivi taglio uomo.

jeans a volontà: il jeans è in assoluto il tessuto più versatile e universale del mondo. Esistono tantissimi modelli, con colori e tessuti diversi. Tutti però con una caratteristica comune: quella di "svecchiare" chiunque lo indossi. Quindi via agli outfit in denim, attenzione però ad utilizzare modelli che siano di tendenza, e per lo meno a riciclare il tuo jeans preferito, facendo attenzione ad abbinare il tutto in maniera attuale.

gli accessori giusti: sembra una sciocchezza, ma un accessorio piccolo come un orecchino, delle volte, può conferire una particolare connotazione a tutto un outfit. Quando create il vostro outfit e dovete abbinare il vostro accessorio MAI abbinarli per colore o fantasia. È una cosa che si faceva anni fa, e che vi darà l'impressione di essere rimaste indietro nel tempo. Anzi: potete creare outfit con colori tenui e utilizzare un accessorio colorato, come una borsa o un foulard, per dare un tocco più strong a tutto l'outfit.

Queste erano alcune regole per evitare di commettere l’errore di stile più temuto da tutte noi, quello di creare outfit che invecchia!

Ma tenete ben a mente: la moda non ha età, quindi scegliete ciò che preferite, indossatelo e se vi fa sentire bene, allora si che avrete creato un outfit perfetto!

Questa era la guida di stile di CheDonna incentrata sugli errori di stile da non commettere al fine di evitare di creare un outfit “maturo”.

Alla prossima guida di stile, con tutte le news del momento in fatto di moda!