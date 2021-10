By

La nota cantante Giusy Ferreri è la regina delle hit estive, ogni sua canzone raggiunge il successo nazionale. Ma che lavoro faceva Giusy Ferreri prima del successo? Non lo immaginereste mai!

Giusy Ferreri, nome d’arte di Giuseppa Gaetana Ferreri, nasce a Palermo ma cresce in provincia di Milano, dove riscuote un grande successo con la partecipazione al talent musicale più amato di sempre, X Factor (a sceglierla come concorrente sarà Simona Ventura, mentore anche di Francesca Michielin).

La sua passione per la musica nasce molto presto e Giusy impara sin da piccola a suonare chitarra e pianoforte, prendendo anche lezioni di canto (la sua arma vincente). Collabora poi con diverse band musicali, per poi lanciarsi nella carriera da solista.

L’agognato successo non arriva subito. Nonostante i tanti anni di gavetta, Giusy arriva a farsi conoscere in tutta Italia solo dopo essersi conquistata il secondo posto a X Factor. Da quel momento, la carriera di Giusy è sempre stata in ascesa.

Il suo primo brano post talent, Non ti scordar mai di me, Raggiunfe in poco tempo le vette delle classifiche di ascolto. Altrettanto successo riscuote la hit estiva Roma-Bangkok, cantata insieme a Baby K, che le fa ottenere il disco di diamante.

Dopo diverse collaborazioni con l’amico e collega Tiziano Ferro, che ne ha sempre lodato le qualità vocali, Giusy è costretta a subire un delicato intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo che le impediva di cantare. Superato l’intervento, la cantante si è ributtata nel mondo della musica con il solito entusiasmo e la tenacia di sempre.

Ma cosa faceva Giusy Ferreri prima del successo?

Prima di raggiungere la notorietà nazionale, Giusy svolgeva un lavoro come tanti.

Era infatti impiegata come commessa in un supermercato ad Abbiategrasso. Dopo il successo a X Factor, però, si è licenziata per dedicarsi esclusivamente alla musica.

Anche la scalata di Giusy Ferreri verso la fama, quindi, non è stata immediata. Siete sorpresi?