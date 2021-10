Damiano dei Måneskin in alta sartoria stile anni ’70 stupisce tutti!

Damiano e i Måneskin si sono recati a Virgin Radio per parlare del loro nuovo singolo “Mamma Mia”, che sta scalando le classifiche globali. Come sempre la band romana fa parlare di se non solo per la musica, ma anche per gli outfit!

Quando pensiamo alle rock band del passato mai una volta siamo riusciti a scindere la musica dal personaggio. Pensiamo a Mick Jagger e subito ci sovviene il ricordo fotografico di lui in canotta aderente e pantaloni a zampa d’elefante. Per non parlare dei Beatles, e della loro trasformazione, musicale e stilistica. Li abbiamo visti passare dai completi giacca e pantalone elegante alle camicie fiorate e gilet scamosciati. Axel Rose? Lui e i suoi capelli lunghi e biondissimi contornati da una bandana sulla fronte. Forse è proprio una prerogativa, un requisito, per rimanere nella storia: essere un icona di stile. Gli outfit delle rock band hanno lasciato il segno tanto quanto le loro canzoni. Una band tutta italiana, anzi, romana, sta seguendo le orme degli intoccabili del rock, scrivendo le nuove pagine della storia della musica e dello stile. Stiamo parlando dei Måneskin!

Non gli basta la vittoria a Sanremo, neanche quella degli Eurovision. Le classifiche globali mostrano in vetta i titoli delle loro canzoni. Le radio li accolgono come i salvatori del rock’n’roll e orgoglio italiano. Loro vogliono di più.

Stiamo parlando della band romana più discussa del momento: i Måneskin!

Durante la diretta in mondovisione degli Eurovision Song Contest i Måneskin sono stati accusati, ingiustamente e stupidamente, di aver fatto uso di droghe in diretta live. Forse la loro vittoria ha fatto infuriare gli avversari, forse qualche testata di poco conto straniera aveva bisogno di loro per ottenere visualizzazioni. Sta di fatto che le accuse, infondate e smentite prontamente, sono rimaste impresse nella mente creativa di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, e hanno utilizzato una situazione possibilmente scomoda per creare un’altra hit.

La nuova canzone dei Måneskin “Mammamia” è una chiara risposta a tutte le accuse nate da stereotipi, e sta scalando le classifiche mondiali.

Proprio in vista dell’uscita del nuovo singolo, Damiano, Thomas e Ethan sono stati invitati alla trasmissione radiofonica di Virgin Radio, e si sono presentati con degli outfit degni delle icone di stile quali sono!

Vediamo insieme l’outfit indossato per l’occasione da Damiano dei Måneskin, studiamolo dal punto di vista dello stile, per affermare che ancora una volta come il front man romano non abbia rivali!

Damiano dei Måneskin come Paul McCartney: per il lancio di “Mammamia” indossa il completo sartoriale in tipico stile anni ’70 di Hebe Studio.

Solo da qualche giorno il nuovo singolo dei Maneskin “Mamma Mia” tratto dall’album “Teatro d’ira” è ascoltabile su tutte le radio, ed è già un successo.

Proprio per la presentazione del nuovo singolo, Damiano, insieme a Thomas e Ethan, ha indossato un outfit da vera icona di stile.

Si tratta di un tailleur da donna del brand sartoriale Made in Italy Hebe Studio. Nello specifico, Damiano ha indossato una giacca taglio blazer in fantasia principe di Galles sulla tonalità del grigio chiaro, che mostrava le rifiniture, colletto e tasca, in velluto rosso burgundy, colore moda del prossimo inverno. Il tutto abbinato ad un pantalone sempre del brand Hebe Studio, della stessa fantasia e colore della giacca. Camicia mille righe base bianca e cravatta a righe sui toni del rosso e viola. Capello all’indietro da vero dandy e smokey eyes volutamente sbavato, per dare il tocco rock’n’roll tipico del front man della band romana.

Anche gli outfit indossati dagli altri componenti della band erano griffati Hebe Studio: per Thomas uno spezzato, giacca principe di Galles dalle rifiniture verdi e pantalone in camoscio beige, e per Ethan una giacca doppio petto con revers esagerata, in camoscio beige e bottoni dorati.

Costo del completo indossato da Damiano? Blazer € 710,00 e pantalone € 281,00. Per un completo sartoriale di questa bellezza e soprattutto Made in Italy la cifra è decisamente adeguata.

Rimane il fatto che Damiano dei Måneskin è senza dubbio la star del momento, che lui e la sua band hanno sdoganato tabù e preconcetti con i loro outfit irriverenti e sfrontati e che continueranno a farlo.

Sono sicura che continueremo a parlare di loro, dal punto di vista musicale e stilistico.

Per adesso ci salutiamo così, con la convinzione che i Måneskin sono senza dubbio la rivoluzione rock di una intera generazione!

LEGGI ANCHE: Meghan Markle sceglie il Made in Italy, e tutti vogliono copiarla!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sull’outfit di Damiano dei Måneskin indossato per la presentazione del nuovo singolo Mamma Mia.

Alla prossima guida di stile, perché non esiste moda senza musica, attualità e un pizzico di gossip.