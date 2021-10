La dieta di Damiano Carrara: “Dolci tutti i giorni: ecco come mi tengo in forma”

Damiano Carrara nonostante nella sua dieta consumi dolci tutti i giorni per lavoro si tiene in forma: scopriamo i suoi segreti.

Ormai volto noto della tv, il pasticcere Damiano Carrara dal 2015 ha iniziato la sua carriera televisiva in America e da allora ha proseguito diventando famoso anche in Italia diventando giudice di Bake off Italia programma in onda su Real Time.

Una carriera in discesa la sua, che lo vede protagonista di una delle trasmissioni più amata della pasticceria accanto a nomi prestigiosi come quello di Ernst Knam. Ma come fa Damiano Carrara nonostante per lavoro debba assaggiare o consumare dolci ogni giorno a mantenersi in forma?

Scopriamo qual è il segreto della forma fisica di Damiano Carrara e come fa ad avere un fisico tanto in forma nonostante i diversi sgarri nella dieta.

LEGGI ANCHE –> Damiano Carrara: chi è qual è il grande sogno che ha dovuto rimandare

Ecco i segreti della dieta di Damiano Carrara: come si tiene in forma

Ha da poco aperto un atelier di pasticceria a Lucca, la sua città natale, dopo averne avviate già 3 in California. Il pasticcere Damiano Carrara non si può certo dire che non abbia tentazioni.

E infatti è lui stesso ad affermare che mangia dolci tutti i giorni. Del resto il suo lavoro glielo impone per forza di cose. Ma come fa a mantenersi così in forma nonostante tutto? Del resto è sotto gli occhi di tutti che il pasticcere sfoggi un fisico allenato e in forma e che nulla a che invidiare ai più noti attori di Hollywood.

Secondo quanto si apprende il noto pasticcere avrebbe rivelato alla Gazzetta dello Sport che la mattina si sveglia molto presto, beve un caffè e poi si allena per circa un’ora. Quindi dopo una doccia inizia la sua giornata. Può capitare che per i tanti impegni un giorno o due a settimana non riesca ad allenarsi ma in ogni caso qualcosa cerca di fare sempre.

Il segreto dunque della sua forma fisica sta nell’allenamento. Carrara fa un po’ di tutto, dai pesi, agli esercizi a corpo libero e gli addominali. Si allena a casa con panca, bilanciere, elastici e la barra per trazioni. Senza persona trainer.

E per quanto concerne la dieta? Sempre alla Gazzetta dello Sport, Carrara ha spiegato che la sua dieta consiste in “dolci dalla mattina alla sera”. Ma qual è il suo preferito? A quanto ha rivelato alla Gazzetta è il tiramisù, sia classico che rivisitato in tante varianti.

LEGGI ANCHE –> Damiano Carrara, incidente per la fidanzata Chiara: Poteva andare peggio

In un’altra recente intervista alla Gazzetta dello Sport Carrara ha rivelato che se non si allenasse sarebbe impossibile mantenere il benessere, infatti, la sua è una dieta troppo squilibrata.

Il pasticcere ha ammesso che ama mangiare da quando era piccolo ecco perché sta attento a scegliere l’eccellenza sia per sé stesso che per i suoi clienti.

Carrara, inoltre, ha scritto anche dei libri, in uno di questi “Un po’ più dolce” si trovano molte ricette semplici e con le varianti senza glutine. Per mantenersi in forma non si dovrebbero mangiare dolci, ha poi ammesso alla Gazzetta, ma se proprio si vogliono assumere meglio quelli di qualità. Consumarne pochi ma fatti con i migliori ingredienti. Lui stesso ha rivelato che i suoi dolci hanno meno zuccheri rispetto a quelli classici.