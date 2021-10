Meghan Markle sceglie il Made in Italy, e tutti vogliono copiarla!

Meghan Markle per il suo mini viaggio a New York lascia nuovamente il segno, mostrando look chic ed eleganti. Per fare ciò la Duchessa del Sussex ha scelto il Made in Italy. Vediamo nello specifico il look più discusso: perché vestire griffati non è sinonimo di vestire bene!

Noi amanti della moda sogniamo di riuscire a comprare la borsa griffata tanto desiderata, e anche tanto dispendiosa. Oppure mettiamo i nostri risparmi da parte per riuscire ad acquistare la scarpa del desiderio, anch’essa griffata e onerosa. E nel frattempo creiamo i nostri look cercando ispirazioni dai brand di lusso, usiamo la creatività e ci divertiamo con la moda. Cosa avviene però quando un personaggio famoso ha la possibilità di creare outfit costosi? Sicuramente la nascita di un outfit con i fiocchi! E invece no! Perché anche l’outfit più costoso se non curato può risultare inadatto e infine non valorizzare la fisicità di chi lo indossa. Oggi in questa guida di stile targata CheDonna parleremo di un royal, anzi, di una ex-royal, e di un suo outfit Made In Italy che ha fatto il giro del web. Di chi stiamo parlando? Di Meghan Markle!

Il Duca e la Duchessa del Sussex a fine settembre hanno lasciato la loro casa a Vancouver, si sono seduti su un aereo e hanno volato fino alla Grande Mela. Per tre giorni Harry e Meghan hanno girato New York, mostrandosi al Central Park in diretta live per i Global Citizen, passando per il One World Trade Center, e infine hanno salutato gli studenti di una scuola di Harlem, dove la Duchessa ha trovato il tempo per leggere loro il proprio libro, “The Bench”.

Sono stati tre giorni indaffarati per Meghan e Harry, ma noi oggi non ci occuperemo della loro agenda, ma del loro stile. Dopo tutto questa è una guida di stile!

Nelle giornate trascorse a New York, Meghan Markle ha lasciato il segno soprattutto per il suo stile. Chic, elegante, di tendenza, ma soprattutto Made In Italy.

Vediamo insieme cosa ha indossato la Duchessa del Sussex, e analizziamo insieme il look più discusso indossato da Meghan Markle!

Meghan Markle indossa Loro Piana e Valextra: ricerche incrementate del 66% per Loro Piana e borsa sold-out per Valextra!

Meghan Markle è di certo una trend-setter. Ogni cosa che indossa diventa di tendenza: tutte vogliono copiarla e i brand fanno a gara per vederle la propria griffe indosso!

La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, durante il suo mini viaggio a New York accompagnata dal marito Harry, decide di far visita ai bambini di una scuola di Harlem, e con la scusa leggere loro delle pagine del suo libro per bambini “The Bench”.

Ciò che però scuote l’opinione pubblica non sono solo le sue azioni, ma i suoi outfit!

Per la visita a sorpresa ai bambini della scuola di Harlem, Meghan Markle sceglie di indossare il Made in Italy, ossia un completo rosso burgundy firmato Loro Piana, composto da una giacca mantella reversibile in cachemire, una maglia a collo alto in tinta, e un pantalone dello stesso colore a palazzo, tutto del brand italiano. A chiudere il total look una Manolo Blahnik, décolleté a punta con tacco a spillo color rosso burgundy, rendendo l’outfit monocromatico e chic.

Costo dell’outfit? Cappa Loro Piana € 4.400,00. Pantalone Loro Piana € 2.400,00. Scarpa Manolo Blahnik € 575,00.

Un outfit decisamente dispendioso per una visita ad una scuola di Harlem. Nonostante ciò Lyst, piattaforma che monitora lo shopping di moda globale, ha notato un incremento del 66% per quanto riguarda la ricerca online del brand Loro Piana.

Ritorniamo però a guardare l’outfit di Meghan Markle solo da un punto di vista stilistico.

Il total outfit è sicuramente di tendenza, ha scelto uno dei colori più trendy dell’inverno 2022 e ha scelto dei tagli, come il pantalone palazzo, che saranno di gran voga per molto tempo. Ma il look faceva veramente al caso suo? In generale possiamo dire di si. Unico accorgimento: la giacca mantella indossata da Meghan Markle presentava una manica cosiddetta “alla raglan” ossia con la cucitura della spalla sotto il livello della spalla stessa. Questo taglio è adatto soprattutto a chi ha le spalle larghe, ed è sconsigliato a chi invece ha le spalle piccole. La giacca mantella non ha valorizzato le spalle piccole della Duchessa del Sussex. Una giacca più strutturata avrebbe reso più giustizia alla fisicità di Meghan Markle.

Nel complesso, però, l’outfit merita un 8+. Meghan Markle: outfit trendy ed azzeccato stilisticamente, ma ti preferiamo in tubino aderente e cappotto strutturato!

LEGGI ANCHE: L’outfit autunnale perfetto ha bisogno solo di un capo: il gilet di lana!

Anche per oggi termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sull’outfit di Meghan Markle Made in Italy.

Alla prossima guida di stile. Ne vedrete delle belle!