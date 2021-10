Beautiful anticipazioni: arriva la vendetta, il ritorno dei nemici dei Forrester

Beautiful anticipazioni dall’America. Arriva la vendetta contro la famiglia Forrester, due grandi nemici si allenano.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle attuali puntate americane di Beautiful assisteremo ad una strana alleanza tra Deacon e Sheila, entrambi rientrati a Los Angeles con desiderio di riavvicinarsi ai loro figli.

I due, si sono incrociati a Il Giardino, dove hanno avuto modo di conoscersi di persona per la prima volta. Per essendo stati nella soap anche negli stessi periodi, Deacon e Sheila non hanno mai interagito di persona, ma, ovviamente, si conoscono per fama e così si sono immediatamente riconosciuti. Anche perché, come ricordato nei loro primi scambi, Deacon è finito in prigione per aver attentato alla vita di Quinn Forrester, reato che, in un primo momento, venne imputato a Sheila che finì in stato di fermo.

Deacon è stato successivamente rimesso in libertà per un provvedimento atto a contrastare il sovraffollamento delle carceri e, presentatosi alla porta di Hope Spencer, ha rivelato di essere da tempo in contatto epistolare con la ragazza. La giovane Logan, data la scarcerazione improvvisa di Deacon, non ha avuto modo di annunciare con preavviso ai propri familiari la visita del genitore. E, ovviamente, la cosa non è andata a genio a nessuno: né al marito Liam, né a Brooke e Ridge.

Deacon e Sheila, legati dal fatto che entrambi hanno dei figli che non hanno potuto crescere, ma con i quali poter ripartire da zero, come persone diverse e riscattate dai rispettivi trascorsi. Peraltro, entrambi nonni. Tuttavia, entrambi dovranno scontrarsi con i Forrester e questo li porterà ad instaurare un’alleanza.