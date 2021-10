Una Vita, anticipazioni choc: un ritorno sconvolge Acacias

Una Vita anticipazioni, il ritorno choc ad Acacias che tutti speravano. Ecco chi tornerà e perchè

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Anticipazioni Una Vita: il ritorno più atteso ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. Soprattutto uno più di tutti: il grande ritorno ad Acacias di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Ecco quando e perché tornerà.

Come già anticipato, nelle prossime puntate di Una Vita assisteremo al ritorno di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). La donna si riaffaccerà infatti nella vita del quartiere in seguito alla morte di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e darà il suo conforto morale all’amata Camino Pasamar (Aria Bedmar).

Maite andrà subito a trovare Camino. Quest’ultima tenderà a non comunicare a nessuno che Maite si trova ad Acacias, al fine di non esporla ad eventuali pericoli. Tuttavia, la Zaldua preferirà informare Liberto Mendez (Jorge Pobes) della sua presenza, anche perché dovrà ancora riscuotere il denaro ottenuto dalla vendita di alcuni suoi quadri esposti nella galleria fondata dall’uomo. Ad essere informata dell’arrivo di Maite sarà anche Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), che stavolta riuscirà a mantenere il riserbo sulla questione poiché, in fondo, sarà ancora pentita per aver raccontato a tutti il segreto del defunto Ildefonso.

Col trascorrere degli episodi, la trama si arricchirà così di nuovi particolari quando Felicia (Susana Soleto) deciderà di sposare Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). Infatti a quel punto, Felicia vorrà mettersi in contatto con la figlia Camino che nel frattempo starà progettando di partire a Parigi con Maite, dato il raggiungimento di 21 anni d’età. E proprio durante uno scambio di opinioni tra madre e figlia, avverrà il clamoroso colpo di scena.

Infatti nel bel mezzo della discussione tra Camino e Felicia, Maite deciderà di mostrarsi a Felicia, dando modo a Camino di apprendere che è stata proprio la madre a mettersi in contatto con lei per chiederle di tornare. Un vero e proprio colpo di scena.