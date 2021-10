Anticipazioni Beautiful: un ritorno scioccante dal passato

Anticipazioni Beautiful dall’America. Un grande colpo di scena per i fan della serie TV, ecco quale personaggio tornerà sulla scena

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni direttamente dalla madre patria, l’America.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: lite furiosa, Liam perde il controllo

Anticipazioni Beautiful, Deacon Sharpe ritorna sulla scena

Un’importante colpo di scena per i prossimi episodi americani della serie. In Italia lo vedremo l’anno prossimo però già possiamo anticiparvelo. Sembra che Deacon sia di ritorno a Los Angeles.

Un grande colpo di scena, che è andato in onda il 7 ottobre ma, come accaduto per la recente ricomparsa sulla scena di Sheila Carter, anche in questo caso si è giocato in anticipo tramite la stampa. Infatti è Soap Opera Digest a dare in anticipo la news, rivelando che la visita di Deacon a Los Angeles creerà qualche incomprensione tra Liam e Hope Spencer!

Il ragazzo, infatti, non sarà felice di apprendere che la moglie ha ripreso da tempo i contatti con il padre biologico, fin dal periodo in cui pensava che la loro bambina, Beth, fosse nata morta. Un forte parallelismo con un’altra coppia di Beautiful, ossia Finn e Steffy Finnegan. Il ritorno di Deacon, così come il ritorno di Sheila causerà qualche piccolo problema nelle coppie. In quanto uno dei due sogna di costruire un rapporto con un genitore naturale dall’ingombrante passato criminoso, ma dovrà scagliarsi contro il parere del compagno.

Vi ricordate chi è Deacon?

Innanzitutto, ad interpretare l’ex marito di Bridget Forrester sarà sempre Sean Kanan. L’attore ha prestato il volto del personaggio fin dal primo ciak a Beautiful, nel lontano 2000. Dopo l’uscita di scena nel 2004, l’attore tra il 2009 e il 2012 ha impersonato lo stesso ruolo anche nella soap Febbre D’Amore. Successivamente è ritornato (proprio nel 2012) di nuovo a Beautiful per le vicende ambientate in Puglia.

In seguito Deacon è tornato in pianta stabile nel mondo dei Forrester fino al 2017, quando è stato arrestato per aver attentato alla vita di Quinn Forrester sua ex moglie. Le accuse dell’uomo, all’epoca, non vennero prese in considerazione da Eric e Ridge Forrester, propensi a credere alla versione della designer, che liquidò quella storia come una bugia di Sharpe.