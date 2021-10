I duchi di Cambridge hanno assistito a un evento davvero emozionante durante l’RHS Chelsea Flower Show. Il figlio di Kate Middleton, Louis, commuove tutti. Ecco cosa è successo.

Il popolo britannico e internazionale non è abituato a vedere i principini di Buckingham Palace molto spesso, perciò ad ogni loro apparizione pubblico e stampa vanno in brodo di giuggiole. La loro ultima partecipazione a un evento è avvenuta qualche giorno fa durante l’RHS Chelsea Flower Show, un evento annuale che si tiene da 108 anni.

Per l’occasione, la duchessa di Cambridge ha co-progettato un bellissimo giardino insieme agli architetti Andrée Davies e Adam White.

Louis, il figlio di Kate Middleton, commuove tutti

Il principe George e la principessa Charlotte si sono divertiti moltissimo: si sono arrampicati su una cascata, sono andati in altalena e hanno esplorato il giardino in lungo e in largo. Ma l’attenzione di tutti è stata calamitata dal principe Louis, il più piccolo dei tre. Questa è stata infatti l’occasione in cui lo si è visto camminare per la prima volta in pubblico.

Louis è apparso felice e sorridente mentre muoveva un passo dopo l’altro, sotto lo sguardo vigile di mamma Kate.

Come ha dichiarato il portavoce ufficiale di Kensington Palace, infatti, “Sua Altezza Reale è una forte sostenitrice dei comprovati benefici che l’aria aperta ha sulla salute fisica e mentale e dell’impatto positivo che la natura e l’ambiente possono avere sullo sviluppo dell’infanzia in particolare. Negli ultimi mesi, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno aiutato la duchessa a raccogliere muschio, foglie e ramoscelli per decorare il giardino RHS Back to Nature. I bastoncini di nocciolo raccolti dalla famiglia sono stati utilizzati anche per creare la tana del giardino”.

Ancora una volta Kate si dimostra una mamma affettuosa e protettiva. La guerra di popolarità contro Meghan Markle, però, è ancora apertissima: voi chi preferite?