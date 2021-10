Giulia De Lellis è di nuovo a lavoro, e con un look incredibile! Copiamola!

Giulia de Lellis è tornata a lavoro nei panni di presentatrice, e lo ha fatto decisamente con stile! Di che lavoro si tratta? Ma cosa ha indossato la bella Giulia? Leggiamolo in questa guida di stile targata CheDonna, e copiamola con i capi di SheIn!

Settembre è terminato e con esso gran parte degli eventi di moda. La Milano Fashion week si è conclusa già da tempo e adesso anche la Parigi Fashion week. Gli eventi stanno anch’essi per volgere al termine ed è arrivato il momento per i nostri personaggi del mondo dello spettacolo di mettersi a lavoro! Giulia De Lellis infatti non ha perso tempo e si è messa subito all’opera, riprendendo la conduzione della seconda stagione del programma Love Island, mandato in onda su Discovery +. Scopriamo di più in questa guida di stile targata CheDonna!

Qualche mese fa avevamo visto Giulia De Lellis alla conduzione della prima stagione di Love Island Italia, programma in onda solo su Discovery +, e siamo stati tutti colpiti piacevolmente dalla spigliatezza e dalla naturalezza della neo conduttrice. In più siamo rimasti attaccati allo schermo della nostra TV settimana dopo settimana per vedere i look, il make up e il parrucco della bella Giulia De Lellis, che non ci ha mai delusi dal punto di vista dello stile!

Dalle prime anticipazioni, credo proprio che anche quest’anno la De Lellis ci darà molte altre perle stilistiche, e noi non possiamo fare altro che monitorare settimana dopo settimana tutti i look indossati dalla conduttrice del momento, analizzarli e copiarli!

Siete curiosi di vedere il primo look indossato per la prima puntata di Love Island Reunion? Ecco tutto ciò che dovete sapere in questa guida di stile di CheDonna!

Giulia De Lellis presenta la prima puntata di Love Island reunion in onda su Discovery +. Vediamo il total look della presentatrice e copiamolo con i capi low cost di SheIn!

Dal 3 ottobre è disponibile sulla piattaforma online Discovery + la prima puntata del programma Love Island Reunion, in cui i lovers della prima stagione di Love Island Italia si rincontrano. Ne succederanno delle belle, ma quello che a noi oggi interessa è lo stile della conduttrice, di Giulia De Lellis.

Ma veniamo dritti al punto: cosa ha indossato la De Lellis per la prima di Love Island?

Giulia De Lellis ha indossato un abito color beige in jersey arricciato, con scollatura a barca, manica lunga, super aderente fino alle ginocchia. Il perfetto abito autunnale, elegante ma trendy allo stesso tempo. Dove possiamo trovarlo? Il brand del vestito indossato dalla conduttrice di Love Island Reunion è Belfiori Couture, e potete acquistarlo online al prezzo di € 250,00.

L’abito è stato poi abbinato ad un sandalo alla schiava con tacco a spillo color verde militare. Per concludere il total look, i capelli di Giulia De Lellis mostravano una piega “beach waves” ossia con onde dall’effetto naturale, e il trucco premiava lo sguardo, con uno smokey eyes intenso sui toni del marrone, labbra nude e pelle luminosa.

Voto complessivo? 10 +. Ogni sfaccettatura del suo look è stata studiata alla perfezione, e si vede!

Ma se noi volessimo copiare il total look di Giulia De Lellis, ma senza spendere molto, potremmo farlo? Certo, con i capi low cost di SheIn!

Ho selezionato per voi un abito molto simile a quello indossato dalla bella Giulia alla prima di Love Island Reunion. Si tratta di un abito aderente lungo fino al ginocchio, con scollatura a barca e manica lunga. Tutto l’abito è adornato da un tulle che gli conferisce l’effetto arricciato, caratteristica principale dell’abito protagonista della nostra guida di stile. Costo? € 40,00.

Ecco come essere trendy come la nostra Giulia De Lellis, spendendo pochissimo. E sarete perfette per la serata in disco con le vostre amiche!

