Cos’è avvenuto ieri sera nel cuore di Milano? La “Metamorphosis” di Bulgari

Ieri sera nel cuore di Milano è avvenuta la “Metamorphosis” di Bulgari! Ma di cosa si tratta? E chi era presente? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Marilyn Monroe diceva “diamonds are the girls best friend”, ossia i diamanti sono i migliori amici delle donne, nel celebre film Gli uomini preferiscono le bionde. In effetti chi non ama i diamanti, i gioielli e il luccichio delle pietre preziose. Ma cosa succede quando i gioielli smettono di essere dei meri oggetti volti al fanatismo di chi li indossa e diventano delle opere d’arte? Questo è quello che è successo ieri sera nel cuore della capitale della moda. L’arte si è messa in funzione del lusso, che a sua volta è diventato qualcosa di più. È avvenuta una metamorfosi, la Metamorphosis di Bulgari.

Dal 4 ottobre al 31 ottobre sarà possibile prenotare la visita della mostra più glamour del momento, quella allestita in Piazza Duomo da Bulgari.

Ma perché allestire una mostra? Per rendere omaggio alla collezione Serpenti di Bulgari! Ma non sarà una semplice mostra di gioielleria di lusso: sarà una vera e propria mostra d’arte.

Ecco ciò che dice Bulgari sull’evento:

Per rendere omaggio all’inesauribile creatività della collezione “serpenti”, Bulgari ha invitato il pluripremiato media artist e regista Refik Anadol a realizzare un opera ispirata al concetto di Metamorphosi. Una scultura multisensoriale dallo straordinario impatto visivo realizzato con l’intelligenza artificiale

In sintesi, la nuova collezione Serpenti di Bulgari è ispirata al concetto di metamorfosi, e per celebrare questa collezione è stata allestita una mostra dal forte impatto visivo, grazie alla maestria di Refik Anadol. L’artista ha creato delle istallazioni visive in cui mostra il suo concetto di metamorfosi.

Ma non è finita qui. Ieri sera, mercoledì 6 ottobre, è avvenuto in Piazza Duomo un evento, in cui erano presenti tutti i nomi più importanti dello show business.

Chiara Ferragni, Levante, Alessia Marcuzzi e molti altri. Ecco l’evento di Bulgari per omaggiare la collezione Serpenti Metamorphosis. Cosa hanno indossato le star?

Chiaramente vestiti da gran galà e adornati dai gioielli Bulgari, moltissimi nomi dello spettacolo hanno presenziato all’evento di Bulgari. Ma cosa indossavano?

La madrina dell’evento più glamour del momento è stata Chiara Ferragni, con con un abito rosso di Versace ha incantato tutti. Nello specifico il suo era una via di mezzo tra un minidress e un long dress. Monospalla, con tagli cut-out, era il perfetto abito per la madrina dell’evento di Bulgari.

Alessia Marcuzzi, invece, indossava un tubino nero, firmato Dolce & Gabbana, dal corpetto aderente ma trasparente. Una dea mediterranea.

Levante invece è stata la rivelazione della serata, mostrando il suo bel pancino. Per lei e il suo compagno Pietro Palumbo è in arrivo una bambina! Anche per la bella cantante siciliana la scelta è caduta sul total black, con un abito aderente in raso nero, e una acconciatura a onde anni ’30.

Ultima, ma non per importanza, la brand ambassador di Bulgari Elodie non ha disatteso le aspettative. Una dea moderna. Un abito nero, maniche lunghe, con spalline, e spacchi vertiginosi su entrambi i fianchi. Una coda lunga e super tirata per mettere in mostra la collana, rigorosamente Bulgari.

Questi erano solo alcuni dei look indossati all’evento di Bulgari avvenuto ieri a Milano. La cosa più importante da tenere a mente è che l’arte non è da considerare solo ciò che si può vedere in un museo.

Tutto ciò che è creatività e maestria è da considerare arte. I gioielli di Bulgari sono ufficialmente delle opere d’arte!

Alla prossima guida di stile, perché non esiste moda senza attualità, sorprese e anche una giusta dose di gossip!