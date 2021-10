Gli stivaletti più trendy del 2022 e gli outfit più chic! Sai quali sono?

Gli stivaletti più trendy del 2022 senza il giusto outfit sono come la torta senza la ciliegina sopra! Se gli stivali sono la tua passione questa è la guida di stile che fa per te! Ecco come creare gli outfit più giusti con gli stivali MUST-HAVE del 2022!

Camperos, ankle boots e stringati in pelle. Questi sono alcuni dei modelli più trendy di stivaletti che proprio non possono mancarti per questo inverno 2022. Ma anche se hai la scarpa giusta non è detto che il tuo outfit sia automaticamente perfetto! Sai quali sono gli abbinamenti adatti agli stivali trendy del 2022? Questa è la guida di stile che fa per te! Oggi parleremo infatti dei modelli di stivaletti più in voga per la prossima stagione invernale, e degli outfit più giusti a quello stivaletto in particolare. Siete pronte? Iniziamo!

Esistono in commercio moltissimi modelli di scarpe, ma questo non vuol dire che siano tutti di tendenza.

Alla luce delle ultime fashion week possiamo oramai affermare con precisione quali saranno le tendenze della prossima stagione. Cosa dobbiamo avere per forza nell’armadio e cosa invece dobbiamo scartare, o riciclare!

Anche per le scarpe le fashion week sono state fondamentali, perché hanno introdotto nel mondo della moda dei modelli nuovi. Alcuni sono stati presi dal passato, rivisitati e reintrodotti tra i capi più fashion del momento. Altri invece sono completamente nuovi, e quindi dobbiamo attrezzarci per averli, a tutti i costi!

Dato che i modelli di scarpe trendy del momento sono veramente tanti e variegati, oggi ci soffermeremo solo su una tipologia di scarpa: gli stivaletti.

Cercheremo di capire insieme quali saranno i modelli più in voga per la prossima stagione invernale. Quali dobbiamo tenere, quali dobbiamo scartare e quali invece dovremo acquistare.

In più, proveremo a studiare insieme gli abbinamenti più giusti ad una determinata scarpa, perché è il total look che conta, e i dettagli sono quelli che fanno la differenza.

Basta parlare! Diamo il via alla guida di stile targata CheDonna incentrata interamente sugli stivaletti più trendy e gli outfit più giusti del 2022!

Camperos con i jeans boyfriend e gli ankle boots con i minidress. Ecco quali saranno gli outfit più giusti per affrontare il 2022… con il piede giusto!

Nel mondo della moda ci sono due regole ben precise da seguire, che sono però una il contrario dell’altra. La prima è: usa la creatività. Devi sempre mettere un tocco tuo e personale negli outfit che crei, per non finire con il diventare un copia e incolla delle influencer dei social media. La seconda è: non tutto sta bene con tutto. Gli stilisti a inizio stagione dettano le vie guida da seguire “quasi” alla lettera, per non rischiare di andare proprio fuori strada. Quindi vediamo insieme i capi, gli abbinamenti, e gli stili, per essere sempre di tendenza!

Iniziamo a vedere quali saranno i modelli più trendy di stivaletti per l’inverno 2022, e come abbinarli:

camperos: il camperos, o texano, è quel tipo di stivale a punta, con tacco basso e quadrato, quasi sempre in legno, con il gambale dritto fino a sotto il ginocchio. La scorsa primavera lo abbiamo indossato con i long dress. Adesso questo tipo di abbinamento e OUT. Come abbinarlo quindi? In due modi: o con i minidress aderenti, oppure con outfit composto da giacca blazer, t-shirt basica tinta unita e jeans boyfriend indossato dentro allo stivale. Questi sono i due outfit più giusti per lo stivale camperos nel 2022.

il camperos, o texano, è quel tipo di stivale a punta, con tacco basso e quadrato, quasi sempre in legno, con il gambale dritto fino a sotto il ginocchio. La scorsa primavera lo abbiamo indossato con i long dress. Adesso questo tipo di abbinamento e OUT. Come abbinarlo quindi? In due modi: o con i minidress aderenti, oppure con outfit composto da giacca blazer, t-shirt basica tinta unita e jeans boyfriend indossato dentro allo stivale. Questi sono i due outfit più giusti per lo stivale camperos nel 2022. ankle boots : lo stivaletto basso in caviglia e senza tacco, con punta stondata si chiama ankle boots. Sarà il tuo stivaletto jolly, perché lo potrai indossare in molti modi. L’outfit più giusto per questo stivale, tuttavia, è quello composto da una maxi maglia e un jeans skinny.

: lo stivaletto basso in caviglia e senza tacco, con punta stondata si chiama ankle boots. Sarà il tuo stivaletto jolly, perché lo potrai indossare in molti modi. L’outfit più giusto per questo stivale, tuttavia, è quello composto da una maxi maglia e un jeans skinny. stivali in gomma: lo stivaletto in gomma con suola a carrarmato è di tendenza oramai da un paio di anni. Per questo motivo dobbiamo assolutamente trovare dei modi nuovi per indossarlo. Uno che non vi deluderà è quello di abbinare il vostro stivaletto in gomma con un abito in maglia lungo fino alle caviglie, magari aderente, e chiudere il tutto con un cardigan in lana largo e lungo anch’esso fino alle caviglie. Questo sarà l’abbinamento che ti salverà la vita durante tutto l’inverno!

lo stivaletto in gomma con suola a carrarmato è di tendenza oramai da un paio di anni. Per questo motivo dobbiamo assolutamente trovare dei modi nuovi per indossarlo. Uno che non vi deluderà è quello di abbinare il vostro stivaletto in gomma con un abito in maglia lungo fino alle caviglie, magari aderente, e chiudere il tutto con un cardigan in lana largo e lungo anch’esso fino alle caviglie. Questo sarà l’abbinamento che ti salverà la vita durante tutto l’inverno! stivale con tacco in pelle: uno dei modelli di stivaletti più trendy per l’inverno 2022 è sicuramente il modello di stivale in pelle, con tacco quadrato, con gambale alto fino al ginocchio. Come abbinarlo? O con i minidress oppure con le giacche blazer portate chiuse con dei vestiti, magari con una cinta in vita!

Questi sono in assoluto i modelli di stivaletti più trendy per il 2022, e gli outfit più giusti da creare con questi stivaletti!

Con queste piccole regole l’inverno non ti farà paura: sarai sempre di tendenza e unica!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sugli stivaletti più trendy del 2022 e su come abbinarli nel modo corretto.

Adesso cosa fare? Andate a creare l’outfit più trendy che faccia al caso vostro!

E ricordatevi sempre di inserire nei vostri outfit un tocco personale e creativo. Così si che sarete uniche!