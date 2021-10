Jo Squillo, trasformazione incredibile dagli esordi ad oggi

Jo Squillo oggi sfoggia dei lunghi capelli biondi e un fisico asciutto e in perfetta forma, ma com’era all’inizio della sua carriera? Foto.

Jo Squillo è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Cantautrice, dj, showgirl e conduttrice, Jo Squillo ha una carriera straordinaria alle spalle. Nel corso degli anni si è tuffata in tante avventure professionali accettando di partecipare anche ai reality. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2021 dove il pubblico sta conoscendo anche la Jo intima e privata, ma com’era l’artista prima del successo?

Jo Squillo ha sempre avuto i capelli lunghi e un fisico asciutto e snello anche all’inizio della sua carriera. Con tempo, il look dell’artista è cambiato, ma la sua bellezza resta sempre indiscutibile.

Jo Squillo ieri e oggi: sempre assolutamente bellissima

Passano gli anni, ma per Jo Squillo è come se il tempo non passasse mai. L’artista che ha compiuto 59 anni lo scorso giugno, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Il fisico che l’artista sfoggiava all’inizio della carriera quando cantava e ballava insieme a Sabrina Salerno è lo stesso che l’artista sfoggia ancora oggi.

Il fisico che Jo sfoggiava nella foto qui in alto è uguale a quello che l’artista sta sfoggiando in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. I capelli, invece, sono sempre lunghi, ma più biondi e più lisci. Un’immagine quella della Squillo che mette tutti d’accordo. Oltre ad essere ammirata dalle donne della sua generazione, Jo è amatissima anche dalle generazioni più giovani.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, infatti, Jo è molto amata dalle concorrenti più giovani per le quali è diventata un punto di riferimento. Per la Squillo, dunque, il tempo è come se non passasse mai.

