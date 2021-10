Dimagrire pancia: le mosse giuste da fare per un ventre piatto

Per dimagrire sulla pancia esistono alcune mosse giuste e altre da evitare: scopri come avere un ventre piatto.

Come avere un ventre piatto? Come eliminare il grasso addominale? Cosa mangiare per avere una pancia sgonfia? Queste, e tante altre, sono le domande di chi non riesce a buttare giù un addome prominente.

Spesso accade infatti che si perda peso ma lì sul ventre restino quei fastidiosi rotolini che proprio non vogliono saperne di abbandonarci. Come fare allora? Come si può ottenere un ventre piatto?

Sicuramente oltre a seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale praticare attività fisica. Se si è sedentari il grasso addominale molto probabilmente non andrà via. Scopriamo allora quali sono le mosse giuste da fare per dimagrire la pancia.

Le mosse da fare per dimagrire la pancia

Premesso che i miracoli non esistono e per avere un ventre piatto è importante adottare una strategia mirata composta da vari step vediamo come procedere. Partiamo da quello che è bene consumare per avere un giro vita stretto.

1) Cosa mangiare per dimagrire sulla pancia. Seguire una dieta varia ed equilibrata è il primo passo. Scegliamo cibi ricchi di fibre che aiutano il transito intestinale così da evitare gonfiori dovuti alle conseguenze di un intestino pigro. Tra i cibi da prediligere inoltre troviamo carni bianche, pesce, frutta fresca, verdure a foglia larga, cereali, semi. Da evitare invece i latticini, i formaggi stagionati, i fritti, i dolci, i carboidrati, i legumi, le bevande gassate, gli alcolici e cibi ricchi di sale.

2) Come mangiare per avere un ventre piatto. Lentamente è di sicuro una buona abitudine per non ingerire anche l’aria mentre si consuma il pasto. Masticare bene, inoltre, è importante ai fini digestivi ed evita eventuali gonfiori.

3) Cosa bere per dimagrire sul ventre. Oltre ad assumere la dose di acqua consigliata dai nutrizionisti ogni giorno che si aggira sul litro e mezzo o due. Da evitare l’acqua addizionata di gas mentre invece se non ci va così com’è possiamo aggiungere qualche goccia di succo di limone. Altrimenti possiamo alternare con dei centrifugati o succhi di frutta naturali realizzati con un estrattore. Qui scopri gli errori da non fare quando lo usi.

4) Evitare le diete drastiche e fai da te. Un’altra regola è evitare di improvvisarsi dietologici e affidarsi a una dieta fai da te. Meglio sempre consultare un professionista che ci saprà indirizzare al meglio sul percorso da intraprendere. Le diete particolarmente restrittive poi rischiano di farci riprendere i chili con gli interessi e se siamo soggetti ad accumularmi sul ventre non faremo che peggiorare la situazione.

5) Dimenticare lo stress. Può sembrare banale ma situazioni stressanti, ansia e agitazione creano anche problemi digestivi. Ecco perché, alle volte, capita di dimagrire ma di avere comunque la pancia gonfia.

6) Essere regolari nei pasti. Consumare regolarmente i pasti sempre agli stessi orari evitando di cenare troppo tardi è sicuramente ideale per intraprendere il processo di dimagrimento della pancia.

7) Attività fisica. Tra gli sport più adatti per un ventre piatto di sicuro ci sono quelli aerobici e di resistenza. Nuoto, corsa, bicicletta. Da praticare almeno 3 volte alla settimana per 30-40 minuti. Fare gli addominali da soli serve a poco ma farli abbinandoli ad altre attività sportive come quelle citate può essere utile per tonificare i muscoli e rafforzarli.

