Il rossetto è sempre del colore sbagliato? Forse fai sempre lo stesso errore

Un rossetto del colore sbagliato è uno dei più grandi motivi di fastidio per una donna: ecco cosa fare dopo aver acquistato un lipstick che non soddisfa le nostre aspettative.

Quando scegliamo accuratamente una sfumatura di rossetto, magari appena uscita sul mercato, speriamo sempre che sia il più uguale possibile al colore promesso dalla confezione, ma perché le cose non vanno sempre per il verso giusto?

La regola d’oro quando si scelgono cosmetici è quella di fare sempre delle prove colore prima di procedere all’acquisto. Ovviamente questo non è sempre possibile, soprattutto a seguito delle stringenti norme anti contagio attive da mesi in tutto il mondo.

La conseguenza più comune di questa situazione è ritrovarsi con un colore di rossetto sbagliato, o che sulle nostre labbra fa davvero un pessimo effetto.

Se l’acquisto è stato proprio sbagliato in partenza (può capitare di confondere i codici di due prodotti dello stesso marchio) ovviamente la scelta migliore è quella di restituire il rossetto chiedendo di sostituirlo.

Qualora questo non fosse possibile (se il rossetto è stato usato anche solo una volta ovviamente non può essere rimesso in vendita!) allora è il caso di correre ai ripari.

Perché un rossetto sembra del colore sbagliato?

I motivi per cui il colore di un prodotto cosmetico sembra sempre differente da quello proposto dalla confezione o dalle campagne pubblicitaria. Uno è di certo il set di luci con cui le modelle vengono fotografate, ma altri riguardano direttamente noi.

Quando dei fotografi e dei pubblicitari professionisti mettono a punto una campagna fotografica per reclamizzare un prodotto fanno sempre in modo che il colore del prodotto in questione sia esattamente come appare sulla confezione, ma a volte per ottenere questo risultato ricorrono ad accorgimenti cosmetici e fotografici a cui ovviamente noi non possiamo ricorrere.

Uno dei motivi per cui il colore del rossetto si altera sulle labbra è però relativo al colore della nostra pelle e non a una “colpa” della casa produttrice del cosmetico.

Soprattutto con i rossetti di colore molto chiaro può capitare che il risultato sulle labbra sia piuttosto insoddisfacente perché viene alterato dal colore della pelle.

Il colore naturale delle labbra, come sappiamo, è sempre più scuro del colore della pelle e può interagire con il pigmento del rossetto in maniera così profonda da alterarlo.

Per rimediare a questo problema, se ormai abbiamo acquistato il prodotto e non possiamo disfarcene, ci sono alcune soluzioni da vero professionista del make up.

Il rimedio con la base trucco

Se il colore delle nostre labbra è davvero troppo diverso da quello della pelle e fa un brutto effetto in trasparenza con il rossetto l’unica soluzione davvero efficace consiste nell’effettuare uno scrub delicato, quindi idratare le labbra e coprirle completamente con il correttore o con il fondotinta.

In linea generale il fondotinta ha una consistenza più fluida rispetto al correttore, quindi è molto più semplice da applicare sulle labbra riempendo tutti i solchi labiali. Se però ci fosse proprio bisogno di utilizzare un correttore più denso e coprente, il nostro consiglio è di applicare sempre un primer labbra. In questo modo i solchi delle labbra saranno resi meno profondi dal primer e il correttore potrà essere applicato su una superficie molto più omogenea.

L’obiettivo di tutta l’operazione è di rendere il colore delle labbra il più possibile neutro e simile a quello dell’incarnato, così che il colore originale del rossetto possa “manifestarsi” senza alterazioni.

Mescolare rossetti di colore differenti

Se la soluzione esposta appena sopra è molto semplice da mettere in pratica, quella della correzione cromatica del rossetto è un po’ più complessa.

Una delle possibili soluzioni è di applicare due strati sovrapposti di rossetto dai colori differenti, in maniera da ottenere una sfumatura più simile a quella desiderata.

L’applicazione non dev’essere necessariamente compatta su tutta la bocca. Una soluzione interessante potrebbe consistere nell’applicare il rossetto dal tono più scuro sull’esterno della bocca e quello più chiaro all’interno, in maniera da creare delle labbra ombrè dal colore simile a quello desiderato in partenza.

Se invece si preferisce coprire tutta la bocca con lo stesso colore l’ideale è utilizzare una tinta labbra o una matita per realizzare la base e successivamente applicare il rossetto dal colore “sbagliato”, così da correggere il colore in maniera omogenea.

In questo caso il consiglio è di non utilizzare assolutamente il primer ma eseguire solo lo scrub. Il motivo è che le tinte labbra funzionano molto meglio quando possono interagire direttamente con la mucosa della bocca: sono progettate proprio per tingerla a lungo.