I bracciali da donna sono l’idea regalo ideale per celebrare feste e ricorrenze ma anche per fare un regalo inaspettato a una persona speciale.

Un braccialetto, infatti, non è appariscente come una collana e non dev’essere nemmeno di una misura precisa come per gli anelli.

Un’altra delle caratteristiche che rende il braccialetto un regalo ideale sta anche nel fatto che, se il gioiello è realizzato con materiali di alta qualità e con una tecnica impeccabile, può essere indossato tutti i giorni senza subire alterazioni a causa dell’usura e dello scorrere del tempo.

I braccialetti in oro e argento, inoltre, possono accompagnarci sotto la doccia perché non subiscono alcun danno dall’acqua dolce e nemmeno dal sapone. Al contrario, lavare i gioielli d’argento con sapone, shampoo o bagnoschiuma è il modo perfetto per mantenerli puliti e brillanti!

I bracciali da donna che piacciono a tutte? Sono fatti così!

Se si regala un bracciale nella speranza che venga indossato tutti i giorni l’ideale è scegliere un modello non troppo ingombrante e nemmeno appariscente.

Un gioiello poco ingombrante, infatti, non ostacola i movimenti, non dev’essere sfilato per compiere alcune operazioni (come scrivere al computer o indossare il cappotto). Un bracciale discreto, con decorazioni raffinate ma non troppo vistose, invece, si armonizza con qualsiasi look e qualsiasi palette di colori.

Per quanto riguarda il modello, i più comodi in assoluto sono quelli a catena con piccole decorazioni integrate all’interno della linea delle maglie. In questo modello le decorazioni non pendono oltre il polso, rimanendo perfettamente aderenti ad esso: non rischieranno di rimanere impigliate, di essere strappate o di sbattere contro superfici dure, danneggiandosi.

Se si sta cercando un’idea regalo per una donna sempre attiva e impegnata in mille cose da mattina a sera, questo è davvero il bracciale ideale!

I bracciali da donna con charms pendenti sono invece un modello molto romantico, ideale soprattutto per le ragazze giovani o che prediligono look molto classici. Rispetto al modello con le decorazioni inserite nella catena, questo modello di bracciale è meno comodo, ma è di gran moda e sarà davvero adorato dalle ragazze che si impegnano a seguire le tendenze.

Infine, per chi vuole rendere il proprio regalo assolutamente unico e personalizzabile, alcuni modelli di bracciali da donna possono essere personalizzabili con scritte incise su targhette.

Angeli e chiama angeli: il regalo ideale per donne importanti

Uno dei simboli più amati per i bracciali da donne è quello dell’angelo custode, che molto spesso viene utilizzato per rappresentare protezione, fortuna e affetto da parte della persona che ha donato il bracciale.

Il chiama angeli invece è un ciondolo sonoro di forma sferica che contiene dei piccoli campanelli. Si tratta di un gioiello a cui viene tradizionalmente attribuito il “magico potere” di attirare la benevolenza e la protezione degli angeli su chiunque lo indossi. Un regalo perfetto per una persona davvero speciale!