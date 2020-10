Bracciali Pandora? Puliscili perfettamente con questi trucchi

Cercavi un modo per pulire il tuo bracciale Pandora in maniera impeccabile? Ecco tutti i trucchi utilissimi per renderlo splendente, scoprili subito!

A volte troviamo i nostri bracciali Pandora sempre un po’ opachi mai lucenti al 100%. Ma siamo sicuri di essere a conoscenza del metodo infallibile e tutti i trucchi per pulirlo perfettamente? Scopriamolo insieme.

Come pulire perfettamente i bracciali Pandora

Andiamo ad indagare quali sono i metodi più efficaci per pulire in maniera impeccabile i bracciali Pandora senza danneggiarli. Questi bracciali sono realizzati in argento Sterling 925 e possono subire delle alterazioni in quanto a colore e materiale nel tempo, se non vengono trattati in maniera corretta.

Per pulire perfettamente i vostri bracciali Pandora è assolutamente sconsigliato utilizzare prodotti chimici e aggressivi, dovrete armarvi di molta pazienza e optare per questi trucchi semplici. Questi bracciali sono impreziositi da molteplici dettagli, smalti, pietre preziose, vetri di Murano. È per questo che sono molto delicati e bisogna prestare un po’ di attenzione sia nell’indossarli che nel pulirli.

Metodi per pulire i bracciali Pandora

Il bracciale di Pandora si può lucidare e far tornare splendente anche con i classici rimedi naturali dell’anno così da non rischiare di alterare la qualità del materiale di esso.

Il primo metodo utilizzare è quello di creare una miscela acqua e sapone per i piatti. Staccare prima tutti gli charm e immergere in ammollo tutte le componenti del bracciale per almeno 5 minuti.

Altro metodo è il bicarbonato, prodotto miracoloso che rende ogni cosa nuovamente splendente anche igienizzandola. Diluite 5 parti di acqua e 1 di bicarbonato per formare la miscela utile e ponete nella bacinella tutti le parti che compongono il bracciale. Lasciate in posa per almeno 10 minuti e poi spazzolate pezzo per pezzo. Risciacquate e asciugate con cura grazie ad un panno in microfibra.

, prodotto miracoloso che rende ogni cosa nuovamente splendente anche igienizzandola. Diluite 5 parti di acqua e 1 di bicarbonato per formare la miscela utile e ponete nella bacinella tutti le parti che compongono il bracciale. Lasciate in posa per almeno 10 minuti e poi spazzolate pezzo per pezzo. Risciacquate e asciugate con cura grazie ad un panno in microfibra. Potete usare infine anche un sapone neutro per le mani. Dopo aver lavato bracciale e charm con acqua e sapone asciugate sempre con panni in microfibra.

Attenzione: proteggete i vostri bracciali da sudore, creme, profumi, sole.