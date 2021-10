Lettera per la Regina Elisabetta: la reazione che nessuno si aspettava

Una lettera della Regina Elisabetta è stata recapitata al Senato Italiano e contiene un messaggio diretto a una persona in particolare.

È abbastanza raro che la Regina risponda direttamente alle centinaia e centinaia di lettere che riceve quotidianamente, quindi si è trattato senza dubbio di un’occasione molto importante per Elisabetta.

Negli ultimi mesi i segretari della Regina Elisabetta hanno dovuto gestire un numero enorme di lettere destinate a Elisabetta e provenienti da ogni parte del mondo.

Pur essendo Regina d’Inghilterra, infatti, Elisabetta è una delle donne più famose e soprattutto più amate del mondo. Per questo motivo i messaggi che vengono recapitati a Sua Maestà non provengono soltanto dal Regno Unito o dai Paesi del Commonwealth (quelli che appartenevano all’Impero Britannico) ma letteralmente da ogni angolo del globo.

Tra le altre cose, la Regina Elisabetta è stata una delle prime persone d’Inghilterra a inviare una e.mail e usa abitualmente la tecnologia (si diverte in particolare con le videochiamate, che le hanno permesso di stare vicino ai suoi sudditi anche durante la Pandemia), ma essendo una persona molto tradizionalista preferisce le lettere cartacee.

Per questo motivo, se qualcuno vuol scrivere una lettera alla Regina Elisabetta sa che è meglio usare carta e penna. A fare questa scelta molto saggia è stato anche un politico italiano, che scrisse una lettera alla Regina proprio pochi mesi fa.

L’insospettabile politico Italiano che scrisse una lettera alla Regina Elisabetta

Molti uomini politici italiani, soprattutto appartenenti a quella che può essere considerata “la vecchia guardia”, a volte vengono inseriti all’interno di “compartimenti stagni” da cui fatichiamo a farli uscire.

Il senatore che ha deciso di scrivere una lettera alla Regina, infatti, è certamente tra i più insospettabili in assoluto.

Quando era all’apice della sua attività politica era conosciuto per essere un uomo senza peli sulla lingua, dai modi di fare molto bruschi e disposto a usare un linguaggio anche piuttosto violento contro i suoi avversari politici e anche contro gli alleati che non erano in grado di “stare al passo” con la sua visione politica.

Leader di un partito estremamente controverso, accusato di aver spaccato politicamente l’Italia con l’obiettivo di farlo anche dal punto di vista geografico, il politico di cui stiamo parlando ha avuto un erede degno di lui, in grado di parlare alle folle e di infiammarle esattamente come lui ha fatto per almeno due decenni.

Violento, scostumato e spesso volgare, questo politico italiano ormai molto poco attivo sulla scena politica del nostro Paese, si è riscattato completamente agli occhi degli italiani con un gesto gentilissimo e cortese nei confronti di una donna anziana e prostata dal dolore come Elisabetta II di Inghilterra.

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, ha infatti deciso di scrivere una lettera alla Regina Elisabetta circa 6 mesi fa, in occasione della morte del Principe Filippo.

Il politico ha voluto fare le sue condoglianze personali alla monarca inglese e lo ha fatto inviando la lettera su carta intestata del Senato Italiano, com’è corretto fare nelle comunicazioni tra personalità politiche di rilievo.

Diversi mesi dopo è arrivata al Senato una lettera da parte di Sua Maestà, destinata proprio al Senatore che un tempo ce l’aveva duro (anche il cuore!) e che oggi dev’essersi molto raddolcito!

A rispondere alla lettera di Umberto Bossi non è stata direttamente la Regina, ma il suo segretario nonché direttore delle operazioni per il funerale di Filippo, Andrew Peterson. I funerali del Duca di Edimburgo sono stati così grandiosi e complessi dal punto di vista organizzativo che è stato necessario nominare un responsabile delle operazioni come se si trattasse, in tutto e per tutto, di un’operazione militare!

Andrew Peterson ha scritto al Senatore Bossi: “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo.

La Regina è rimasta molto colpita dai messaggi che le sono stati inviati ed è molto grata per le parole così gentili che ha ricevuto da lei.”

Non c’è che dire, l’Onorevole Bossi ha fatto colpo sulla Regina d’Inghilterra!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!