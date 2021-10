Rebecca Bettarini sposa il suo zar e si mostra elegantissima con l’abito azzurro ghiaccio. Copiamola!

Rebecca Bettarini è la scrittrice italiana di trentanove anni che ha fatto sognare molte donne – non solo russe – per il suo matrimonio con il granduca George Mikhailovich Romanov (ultimo zar di Russia). Scopriamo come copiare il suo abito bon ton azzurro ghiaccio.

A prescindere che per amore si sia disposte a cambiare religione e nome proprio, come ha fatto la nostra vip di oggi (si chiamerà infatti Victoria Romanovna), per il momento va più che bene ispirarsi all’outfit chic realizzato dalla stilista italiana Chiara Boni. Rebecca Bettarini ha indossato per il grande giorno due creazioni firmate da Reem Acra ma sugli abiti da sposa è bene non accettare consigli. Vediamo quali modelli azzurro ghiaccio andranno di moda nella stagione fredda e quali comprare.

L’abito azzurro ghiaccio è elegante, furbo e diplomatico

Gli abiti azzurro ghiaccio hanno un non so che di principesco e romantico, forse è anche per questo che Rebecca Bettarini lo ha scelto per il rito civile del suo matrimonio in Russia. Il motivo principale però, come riportato dal Tgcom24.it è che si tratta del colore dell’Ordine Imperiale di Sant’Andrea apostolo “il primo chiamato”. A noi ed agli stilisti, piace a prescindere, ecco perché si trovano alternative in ogni fascia di prezzo.

Valentino propone un vestito in crepe con cintura decorata da una grande V ricca di cristalli, maniche a campana e scollo a barca al costo di 1618 euro (scontato del 35% su Luisaviaroma).

La sempre in crescita Elisabetta Franchi ad un budget più contenuto – 420 euro – ha in vendita un vestito monospalla azzurro tra il ghiaccio e la carta da zucchero decisamente sexy chic. Spacco vertiginoso che arriva fino allo stacco della coscia sinistra, cintura con logo dorato e gonna plissettata lunga. L’ideale sarebbe indossarlo su un red carpet ma anche una festa di compleanno tra amiche andrà benissimo.

Restando sul lungo nella stessa tonalità arricchita però di paillettes sul bustino a mezze maniche, c’è Lace & Beads a 99,99 euro su Zalando. La voluminosa gonna in tulle è ottima aper un mood alla Cenerentola contemporanea e la scelta audace sarà quella di abbinarlo ad uno stivaletto basso rock o ad un paio di sneakers di tendenza.

Non c’è bisogno di aspettare il matrimonio per sfoggiare un abito ghiaccio, bisogna solo scegliere il più adatto al nostro corpo ed alla nostra personalità. In fondo, siamo tutte un po’ aristocratiche.

Silvia Zanchi