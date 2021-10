Anticipazioni Beautiful: ritrovamento choc per Liam

Anticipazioni Beautiful. Tutto quello che succederà nella prossima settimana e nelle nuove puntate in onda in Italia. Scopriamolo insieme.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni dall’America. Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful prossimi episodi: Liam non si fida di Finn

Nuove importanti anticipazioni per le prossime puntate in onda in Italia e più nello specifico a Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful ci ricordano che in questa settimana ci concentreremo su Cartel e la sua intesa con Zoe e su l’attrazione nata tra Steffy e Finnegan (Finn) e le preoccupazioni che coinvolgeranno Liam per la salute della sua ex.

Difatti le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia in questa settimana tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Focalizziamoci su una storyline per volta.

Come anticipato, Carter e Zoe andranno talmente bene da far credere a tutti che presto i due giovani potrebbero diventare una coppia a tutti gli effetti. Ma il focus delle nuove puntate saranno Steffy, Finn e sopratutto Liam.

Se da un lato il dottor innegan troverà il coraggio per dichiarare a Steffy l’attrazione che prova per lei, e ottenendo di fatto una reazione positiva dalla giovane. Travolti dalla situazione, i due giovani si lasceranno andare alla passione scambiandosi il loro primo bacio. Nel frattempo, Liam andrà a trovare Ridge per parlargli dell’interesse che Finn ha per sua figlia. Il giovane, infatti, è preoccupato che Finnegan possa comportarsi in maniera poco etica con la Forrester, approfittando della sua vulnerabilità.

Più tardi, Liam andrà a trovare Wyatt alla ricerca di qualcuno che comprenda la sua preoccupazione per Steffy e la sua salute. Il figlio di Quinn, ascolterà le parole del fratello e si convincerà che quest’ultimo è un po’ geloso della sua ex.