Come ti vesti sabato sera? Ecco gli outfit più giusti per il weekend!

Il sabato sera è sempre un problema! Pianifichi l’itinerario con le tue amiche alla perfezione ma poi pensi: “cosa mi metto?” Ecco la guida di stile di CheDonna che ti mostrerà gli outfit più giusti da utilizzare nel weekend. Il divertimento è assicurato!

Dopo un’intera settimana passata dietro ad una scrivania, è finalmente arrivato il weekend, per godersi un po’ di meritato relax. Ma il weekend crea sempre qualche problema, soprattutto dal punto di vista dell’outfit. Che sia una cena, un aperitivo o una serata in disco con le amiche, l’outfit del sabato sera richiede sempre una quantità di tempo maggiore, e una dose importante di creatività! Spesso però ci ritroviamo a dover uscire con un outfit che non ci soddisfa a pieno, e finiamo poi per rovinarci la serata! Da oggi questo non sarà più un problema, perché con questa guida di stile targata CheDonna vedremo alcuni outfit giusti, trendy e semplici da creare, per entrare nel weekend con il piede giusto! Pronti? E allora via al weekend!

Siete a lavoro, o a scuola, o in giro con la family, vi arriva un messaggio della vostra BFF con su scritto: “che ti metti stasera? io non so cosa mettere! facciamo shopping?“. Quante volte vi è successo?

In un primo momento cercate di aiutare la vostra amica a trovare l’outfit perfetto, dopo qualche secondo vi arriva come un lampo la consapevolezza che anche voi non avete la minima idea di cosa indossare. Allora riflettete, questo si, questo no, fino ad arrivare a bocciare ogni alternativa possibile che vi offre il vostro armadio.

Quindi pensate: “ok, oggi faccio shopping!”. Ma anche qui, se non sapete cosa acquistare rischiate di tornare a casa dal centro commerciale piene di buste e non essere completamente soddisfatte del vostro look. E poi non si può fare shopping ogni weekend, altrimenti i nostri portafogli si svuoterebbero solo per l’abbigliamento del weekend, e tutto il resto della settimana cosa indossate?

Fortunatamente c’è CheDonna, che vi spiega passo passo, come entrare nel weekend con il piede giusto, ma soprattutto con l’outfit giusto!

Ecco 3 look perfetti per il sabato sera, da utilizzare in base all’occasione!

In base al luogo, o all’occasione, bisogna rispettare il dress-cose, ossia quel codice stilistico “non scritto” da osservare per non rischiare di sembrare fuori luogo! Un esempio? La tuta in discoteca proprio no!

Quindi, prima di creare il vostro outfit, cercate di capire quale sarà il vostro itinerario! Se andate a cena fuori, magari romantica con il vostro lui/lei! Oppure se il vostro sabato sera si caratterizzerà da un semplice aperitivo oppure da una super festa in discoteca!

Una volta capito ciò, potete partire con l’outfit! Ma quale?

Ecco i 3 outfit perfetto per il sabato sera, da utilizzare in base all’occasione!

l’aperitivo con le amiche: ottobre è il mese dell’aperitivo. La stagione balneare è ufficialmente terminata, e non è più possibile neanche fare una passeggiata sul lungomare senza tornare a casa con i capelli gonfi come un pallone causa umidità. Quindi voi e le vostre amiche inizierete a riempire i locali del centro città di weekend in weekend. Ma come ci si veste per un aperitivo? La frase chiave è: trendy, ma non troppo. L ‘aperitivo si svolge generalmente dalle 19:00 alle 21:00, quindi è ancora troppo presto per scollature esagerate e tacchi vertiginosi. Magari potete mischiare! Ad esempio utilizzate la vostra camicia oversize preferita, lasciata aperta sui primi bottoni, jeans largo a vita alta, e tacco 12 cm. Oppure potete creare un outfit a partite dal vostro completo giacca e pantalone preferito e abbinare il tutto con una bralette in pizzo . Quindi la regola per l’aperitivo è: non esagerare con le scollature, ma esagera con le tendenze!

ottobre è il mese dell’aperitivo. La stagione balneare è ufficialmente terminata, e non è più possibile neanche fare una passeggiata sul lungomare senza tornare a casa con i capelli gonfi come un pallone causa umidità. Quindi voi e le vostre amiche inizierete a riempire i locali del centro città di weekend in weekend. ‘aperitivo si svolge generalmente dalle 19:00 alle 21:00, quindi è ancora troppo presto per scollature esagerate e tacchi vertiginosi. Magari potete mischiare! Ad esempio utilizzate la vostra . Quindi la regola per l’aperitivo è: la cena romantica: il sabato sera è un occasione perfetta per andare a cena con il vostro fidanzato/a, oppure con la persona che state conoscendo. Ma qual è la regola per creare il perfetto outfit da cena? Il tuo outfit non deve sembrare studiato alla perfezione! Devi essere naturale! ma come? Inizia ad evitare abbinamenti di colori difficili, ad esempio maglia rosa, pantalone nero e foulard che richiama tutti i colori del vostro outfit! No e poi no! La prima regola da tenere a mente è che quando siete a cena le parti più esposte del vostro corpo sono il viso, le spalle e le braccia, quindi puntate su quelle! Lasciato il collo libero, quindi optate per un top a V oppure a barca. Un’altra opzione valida potrebbe essere un body, anche di pizzo, scollato, con una giacca taglio blazer sopra, a coprire eventuali trasparenze. E sotto? Il vostro amato jeans skinny nero!

il sabato sera è un occasione perfetta per andare a cena con il vostro fidanzato/a, oppure con la persona che state conoscendo. Ma qual è la regola per creare il perfetto outfit da cena? ma come? Inizia ad evitare abbinamenti di colori difficili, ad esempio maglia rosa, pantalone nero e foulard che richiama tutti i colori del vostro outfit! No e poi no! La prima regola da tenere a mente è che quando siete a cena le parti più esposte del vostro corpo sono il viso, le spalle e le braccia, quindi puntate su quelle! Lasciato il collo libero, quindi saturday night party: se andate in discoteca lasciate libero sfogo alla vostra immaginazione, perché tutto è concesso! Forse non proprio tutto! La regola da seguire in disco è che bisogna vestirsi eleganti. Non ci si può presentare in t-shirt e tuta! Se non sapete cosa indossare ci sono due outfit che vi salveranno la vita. Il primo è quello formato da corset top, pantalone aderente a vita alta e décolleté. Il secondo è blusa manica lunga con scollo a V, gonna in ecopelle a vita alta e stivale alto al ginocchio in camoscio. Mi raccomando i colori! Se non avete dimestichezza con gli abbinamenti, il total black andrà sempre bene, al massimo optate per un black and white, splenderete anche di notte!

Adesso che l’outfit del sabato sera non è più un vostro problema, non vi resta che divertirvi!

Sarà tutto più bello se avrete anche il look giusto! Vi sentirete uniche!