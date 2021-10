“Ho abortito quando avevo 15 anni” il dolore incancellabile del’amatissima attrice

By

Uma Thurman, in un recente articolo, ha confessato un triste episodio del suo passato. Ecco qual è il dolore dell’amatissima attrice.

L’attrice Uma Thurman, nota al grande pubblico per aver recitato in Kill Bill e in molti altri film di successo, vive una vita felice e ricca di soddisfazioni. Nel suo passato, però, si cela un dolore difficile da cancellare e che l’attrice porta con se ancora oggi.

Un dolore che ha deciso di rivelare al Washington post in seguito alla nuova legge del Texas che ha deciso di vietare le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana. E questo anche in caso di incesto o stupro.

Una scelta che l’attrice non condivide, che considera una crisi dei diritti umani e per la quale ha scelto di battersi raccontando un doloroso episodio del suo passato.

Uma Thurman e l’interruzione di gravidanza a 15 anni

Del tutto contraria alla legge del Texas, Uma Thurman è scesa in campo per raccontare un’esperienza dolorosa del suo passato quando a 15 anni, in giro per il mondo e senza una base fissa si scoprì incinta di un uomo più grande di lei.

Una situazione difficile che cercò di affrontare a distanza con i genitori, al tempo occupati dalla malattia della madre.

Come l’attrice stessa ha spiegato, vagliate le possibili opzioni insieme alla famiglia, ai tempi decise infine di interrompere la gravidanza. Una decisione che le spezzò il cuore e che per tutti questi anni ha preferito custodire come un segreto.

A 51 anni, però, davanti alla nuova legge del Texas, Uma ha deciso di aprirsi con il mondo. Madre di tre figli dei quali si sente orgogliosa l’attrice ha infatti ammesso di non avere rimpianti e nonostante la sua decisione di un tempo, sia stata così dolorosa da spezzarle il cuore, ad oggi la reputa anche la strada che l’ha poi condotta verso i compagni giusti con cui costruire una famiglia.

Una strada, che ricordiamo avere anche altri percorsi come, ad esempio quello del dare il figlio in adozione, ma che nonostante tutto rimane una decisione di chi si trova nella situazione di dover gestire una gravidanza in giovane età.