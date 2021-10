Una Vita anticipazioni: guerra in famiglia, nulla sarà come prima

By

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana, in onda dal 3 ottobre 2021 ci insegnano che: nulla sarà più come prima per i nostri personaggi di Acacias.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita: addio ad Armando, il marito di Susana abbandona il quartiere di Acacias

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana, in onda dal 3 ottobre 2021 ci insegnano che: nulla sarà più come prima per i nostri personaggi di Acacias, soprattutto per Velasco, Genoveva, Ramon e Antonito.

Stando alle anticipazioni delle puntate che vedremo sui nostri schermi a partire dalla settimana del 3 ottobre 2021, sappiamo che Genoveva Salmeron e Javier Velasco si baceranno. Ramon e Antonito Palacios, invece, saranno sempre più distanti.

Soprattutto, ciò che è noto è che Felipe accuserà Velasco di aver manipolato il processo, reo di aver assolto Genoveva con formula piena per l’omicidio di Marcia. L’Alvarez Hermoso avrà intenzione di ricorrere in appello dopo aver parlato con Liberto e Ramon. L’avvocato, infatti, sarà sicuro della colpevolezza della consorte, tanto da far di tutto pur di dimostrarlo di fronte ad un giudice.

Felicia, invece, non potrà fare a meno di notare la tristezza della figlia, Camino, la quale deciderà di prendere il suo posto al ristorante per farle trascorrere una serata romantica con Marcos. Proprio quest’ultimo chiederà alla donna di fidanzarsi con lui.

Ildefonso cercherà di vivere dei momenti intimi con la moglie, che tuttavia saranno prontamente rifiutati. Infine Laura si recherà a trovare Lorenza in clinica, dove la rassicurerà che tra poco potrà portarla in Germania per farla operare.