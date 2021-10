Le App per salvare e conservare tutte le tue password! Ecco le migliori

Memoria corta? Nessun problema: ecco le app che ti permettono di memorizzare e conservare ogni tua password!

Care amiche, oggi vogliamo parlare insieme a voi di un tema davvero “bollente”, le password. Già perché sicuramente ognuna di noi avrà password scritte, memorizzate in mille fogli sparsi per la casa e ogni volta in cui ci serve quella password specifica, ad esempio per entrare su Facebook, non la trova.

E poi diciamocelo chiaramente quante volte non riusciamo a ricordare quale password abbiamo usato per quale account? Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di varie applicazioni che vi renderanno la vita più semplice. Ma prima di addentrarci e illustrarvi quali siano le soluzioni che potrebbero fare al caso vostro. Vogliamo dirvi che esistono svariate applicazioni sia sul Play Store che sull’App Store di applicazioni gratuite per salvare le password: state attente! Valutate sempre queste quattro caratteristiche: sicurezza, caratteristiche dell’app, facilità d’uso e assistenza ai clienti.

Bene, dopo questa piccola ma significativa precisazione procediamo insieme e analizziamo le app per salvare le password.

Tutte le app per salvare le tue password!

Ogni volta che devi accedere a un account ma non riesci a ricordare le tue password? oppure hai tutte le password conservate sull’agenza ma le hai dimenticate a casa? Ecco le applicazioni sul tuo smartphone che potrebbero salvarti la vita.

Oggi infatti parliamo nello specifico di app che sono delle app di archiviazione semplici e intuitive oppure veri e propri password manager, ovvero dei programmi che custodiscono le password associate ai tuoi vari account e ai quali puoi avere accesso ricordando un sola password.

Gestore password Google

Prima di iniziare il nostro excursus delle app di qualcuno tipo, voglio illustrarvi il potenziale del Gestore password di Google. Infatti, se non abbiamo fiducia nei servizi esterni, non vogliamo immettere le nostre password in un app di terzi possiamo scegliere di affidarci al servizio di sincronizzazione offerto da Google.

E’ semplice. Basta aver scaricato Google Chrome sul proprio dispositivo, effettuato l’accesso al account Google (volgarmente la nostra posta elettronica gmail) premere in alto a destra sull’icona dell’account, cliccare sulla piccola icona a forma di chiave di lucchetto e attivare i due interruttori presenti nella finestra che sono “Chiedi di salvare le password” e “Accesso automatico”. Et voilà: tutte le password saranno memorizzate per magia.

Si potranno poi utilizzare tutte queste app anche sul nostro smartphone o tablet. Esiste una versione per Android e una per Apple, ma il processo è abbastanza simile.

My Password Manager

Una vera e propria app che permette il salvataggio delle password è My Password. Disponibile sia per iOS che per Android). L’app gratuita ti permette di salvare le password dei siti web e tanti altri dati, senza abbonamenti a pagamento. Ha un’interfaccia snella e intuitiva, vedrai tutti i tuoi account ordinati in un elenco. Inoltre potrai cambiare il colore di ognuno per renderli visivamente più immediati e comprensibili (es. password di Instagram arancione, password di Facebook blu etc…).

My Password dunque ti aiuta a archiviare tutti i tuoi accessi, password e altre informazioni private in modo sicuro in un database crittografato. L’unica cosa che devi fare è ricordare una password principale che viene utilizzata come chiave di crittografia. È sicuro al 100% poiché non ha accesso a Internet ma svolge tutte le operazioni in modalità offline.

Inoltre l’app ti permette di eseguire il backup e ripristinare i tuoi dati anche se cambi dispositivo! Nella versione PRO puoi sbloccare tutte le funzionalità extra come ad esempio la cronologia delle password, campi personalizzati, cancellazione automatica degli appunti, l’esportazione di file cvs e gli allegati immagine.

1Password

L’ultima ma non meno importante è 1Password. 1Password crea password univoche e impossibili da decifrare per ogni sito e le usa in modo automatico quando richiesto.

Questo è un servizio efficace e inviolabile per gestire le password su internet, con tante funzionalità comprese quelle di sincronizzare le informazioni su PC e Mac. Si può avere in una versione gratuita per 30 giorni e poi richiede il pagamento di una licenza per continuare ad utilizzarla.