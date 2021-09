Avete mai visto la casa di Miley Cyrus? Un vero sogno

By

Avete mai visto la casa di Miley Cyrus? L’ex Hannah Montana vive in una villa spettacolare che non è per tutti.

Miley Cyrus è tra le artiste internazionali più famose e amate dal pubblico. La sua carriera inizia quando era ancora una bambina. Figlia del cantante country Billy Ray Cyrus e di Letitia “Tish” Cyrus, cresce in un ambiete artistico e, presto, il mondo dello spettacolo diventa la sua casa.

Tra i 12 e i 13 anni partecipa ai provini per diventare Hannah Montana nell’omonima serie televisiva di Disney Channel. Il ruolo le permette di diventare famosa in tutto il mondo e diventare l’idolo di milioni di ragazzi. Oltre a lavorare nella serie tv, Miley studia con un tutor privato. A seguirla sono sempre stati i genitori: la madre Tish è stata la sua manager mentre il padre si è occupato della gestione del suo patrimonio fino al compimento della maggiore età.

Oltre a recitare, Miley Cyrus si è anche dedicata alla musica diventando una delle cantanti più amate dal pubblico internazionale. Ribelle, libera e senza filtri, la Cyrus ha scalato e continua a scalare le classifiche con le sue canzoni. E’ stata anche la protagonista del gossip per la storia d’amore con Liam Hemsworth che ha sposato il 23 dicembre 2018 e divorziando dopo appena 10 mesi.

Una vita intensa, quella della giovane Miley che, pur avendo sempre innumerevoli impegni, quando non lavora, ama trascorrere del tempo anche nella sua casa, ma dove vive la popstar americana?

Casa Miley Cyrus: una villa mozzafiato a Los Angeles

Miley vive a Los Angeles in una villa mozzafiato composta da sei stanze da letto e cinque bagni. Il pavimento è in legno, la cucina presenta un arredamento moderno e, all’interno della proprietà, come fa sapere il portale Idealista.it, c’è anche un cinema con uno snack bar e una grande sala da pranzo. All’esterno, naturalmente, c’è un grande giardino con una zona barbecue.

Nel grande giardino, inoltre, c’è anche una grande piscina mentre all’interno della casa troviamo anche una zona dedicata alla musica dove Miley può dare sfogo alla sua creatività.