Una Vita anticipazioni: la mossa disperata per aiutare Felipe

Anticipazioni Una Vita. Genoveva sempre più intenzionata a far “innamorare” Felipe. Ma qualcuno tenta una mossa disperata per aiutarlo. Ecco di chi si tratta.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: Fabiana tenta di ricordare a Felipe del suo amore per Marcia

Ed è proprio così. Nelle prossime puntate in onda in Italia di Una Vita, Fabiana tenterà il tutto per tutto per cercare di “salvare” Felipe dalle grinfie della moglie Genoveva. Ma andiamo per step e scopriamo insieme come si articolerà la vicenda.

Come ben sapete, Felipe si trova in ospedale ed ha perso la memoria degli ultimi dieci anni di vita. Infatti Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non avrà alcun ricordo nemmeno della sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Un’occasione che potremmo definire d’oro per la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che cercherà dunque di approfittare della sua amnesia per “tornare a farlo innamorare” ma dovrà vedersela con Fabiana (Inma Perez Quiros), disposta a tutto affinché il signore non cada nuovamente tra le sue grinfie.

Quello che si verificherà infatti sarà un vero e proprio scontro fra donne. Fabiana soprenderà tutti dal momento in cui si presenterà in ospedale da Felipe con la torta che Marcia era solita preparargli. Diverse volte, la proprietaria della pensione chiederà infatti all’uomo se abbia un vago ricordo della Sampaio, ma tali tentativi risulteranno tuttavia vani. Soprattutto perché Genoveva sarà sempre lì. Sempre presente.

Dopo aver fatto andare via dall’ospedale, Fabiana, Genoveva studierà un altro escamotage: portare il marito per qualche settimana in un centro benessere. Dunque alcuni risvolti interessanti popoleranno i nostri pomeriggi televisivi in compagnia di Una Vita.