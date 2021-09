La Regina è furiosa: quello che Carlo vuol fare è davvero inaccettabile!

La Regina Elisabetta è furiosa con Carlo probabilmente più che con il Principe Andrea, recentemente al centro di una lunga serie di scandali.

Il Principe Carlo, infatti, è sempre molto attivo dal punto di vista finanziario per la famiglia Reale e ha delle idee davvero molto moderne su come fare soldi.

Nello specifico, Carlo si è sempre preoccupato del fatto che la Famiglia Reale Britannica spende troppo e che, per questo motivo, è strettamente necessario contenere le spese e pesare sempre meno sulle tasche dei sudditi inglesi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che gran parte del mantenimento della Famiglia Reale è a carico dei cittadini i quali, proprio per questo, si stanno chiedendo da molto tempo se non sia il caso di abolire la monarchia e trasformare il Regno Unito in una Repubblica.

Naturalmente la Famiglia Reale non ha alcuna intenzione di perdere il proprio prestigio e i propri privilegi. Per questo motivo Carlo ha sempre spinto sua madre a cambiare le cose in maniera da rendere la monarchia più leggera, moderna e accettabile agli occhi degli inglesi.

Per fare un esempio, Carlo ha chiesto ai propri fratelli di rinunciare ai titoli nobiliari per i loro figli. Questo significa che i figli di Anna e i figli di Edoardo sono cittadini qualunque, mentre le figlie di Andrea hanno mantenuto il titolo di Principesse perché Andrea non ha mai accettato di privarle di questo onore. I figli di Carlo invece, essendo eredi al trono, avrebbero potuto mantenere tutti i loro titoli, ma come sappiamo Harry ha deciso di rinunciare a questo privilegio.

Perché Carlo vuol togliere i titoli nobiliari a metà della sua famiglia? Per il semplice motivo che chi è nobile riceve un mantenimento finanziario dallo stato, spesso senza fare molto per la Corona. Carlo voleva mantenere lo “stipendio” solo per coloro che vengono considerati dei “working royals” come lui e Camilla, Kate e William e ovviamente la Regina.

La rivoluzione che Carlo ha in mente però non si ferma qui.

Carlo prepara l’invasione di Buckingham Palace, la regina è furiosa

Gran parte dei soldi che lo stato investe per il mantenimento della Famiglia Reale vengono spesi per mantenere e ristrutturare le residenze reali. Il problema è che, come si può immaginare, mantenere dei palazzi così grandi e ricchi costa davvero moltissimo.

Per questo motivo, bilanci alla mano, Carlo ha fatto una proposta molto coraggiosa alla Regina: le ha proposto di trasformare Buckingham Palace in un vero e proprio museo, all’interno del quale i turisti potessero accedere e girare liberamente negli orari di apertura.

Buckingham Palace è la residenza ufficiale della Regina a Londra ed anche una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo. Ovviamente però i turisti si fermano fuori dai cancelli e osservano il cambio della guardia rimanendo a debita distanza dalle mura della casa della Regina.

Se l’idea di Carlo fosse messa in atto i turisti potrebbero entrare a Buckingham Palace e girare per le sue sale interne ammirando le opere d’arte che esso contiene.

Nel progetto di Carlo i soldi dei biglietti servirebbero a pagare ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e parte di tutte le enormi spese di Buckingham Palace. Un’idea davvero moderna e soprattutto molto utile, considerando che attualmente la Regina si è trasferita a Windsor e non abita più stabilmente a Buckingham Palace, dove per lei non è più sicuro rimanere.

Per quale motivo, allora, la Regina Elisabetta è così contraria all’intelligente intuizione del figlio? Il motivo è molto semplice: per la Regina Elisabetta e il Principe Filippo Buckingham Palace non è stato soltanto un palazzo di rappresentanza dal quale hanno regnato sull’Inghilterra per quasi settant’anni.

Buckingham Palace è stato in tutto e per tutto una casa dove hanno fatto nascere i propri bambini e dove hanno li hanno cresciuti, dove hanno affrontato le crisi politiche più nere del regno e dove hanno aiutato il Paese a superarle.

Immaginare la casa sua e del Principe Filippo invasa da turisti che toccano, fotografano, gridano e mancano di rispetto alla sacralità di quel luogo dev’essere davvero troppo da sopportare per Elisabetta.